Gestion durable des tourbières du Parc National d'U Minh Ha

Le Parc national U Minh Ha dans la province de Ca Mau (extrême-Sud) dispose actuellement une superficie d'environ 3 000 ha de tourbières. Il s'agit d'un écosystème très important avec une grande biodiversité et une valeur de conservation.

Selon les autorités de la province de Ca Mau, les écosystèmes forestiers des tourbières du parc national U Minh Ha sont capables de réguler le climat, de stocker le carbone, de fournir de l'eau et d'atténuer les impacts négatifs du changement climatique. Du fait de leur importance, la province continuera de renforcer leur gestion de manière durable dans les temps à venir.

La province se coordonne activement avec le Département de la protection des forêts du Vietnam pour lancer le projet de gestion durable des écosystèmes des tourbières dans le parc national d'U Minh Ha - projet SUPA en abrégé. Ce projet est financé par GIZ de l’Indonésie avec un capital non remboursable de 847.000 dollars. Sa période de mise en œuvre est de 2021 à 2023.

Ce projet vise à améliorer l'efficacité de la gestion et à préserver ces écosystèmes dans le sens de l'adaptation au changement climatique pour un développement durable à l'avenir. Il est parfaitement conforme aux engagements du Vietnam en matière de lutte contre la pollution par les brumes et contribuera à la conservation et à la gestion durable des tourbières.

L'objectif important est aussi de restaurer des tourbières dégradées, de soutenir le développement des moyens de subsistance des habitants locaux, de les sensibiliser à la valeur, au rôle des écosystèmes de tourbières dans le développement durable et la réponse au changement climatique.

Selon le Département de la protection des forêts du Vietnam, le bénéficiaire direct du projet sera le Parc national d'U Minh Ha. En outre, la communauté vivant dans la zone tampon bénéficiera également d'activités soutenant le développement des moyens de subsistance, des modèles de gestion de l'eau pour s'adapter au changement climatique.

Ledit Département et le sponsor du projet attendent des agences, des unités et des localités qu'elles se coordonnent étroitement, de manière synchrone et flexible pour une efficacité optimale.

Dans le Parc national d'U Minh Ha, les autorités locales se concentrent sur la sensibilisation et la mobilisation des habitants de la zone tampon pour qu'ils participent activement à la prévention des incendies de forêt et la protection des tourbières.