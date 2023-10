Géoparc de Non Nuoc Cao Bang : le label Géoparc mondial UNESCO est renouvelé

Dans la soirée du 30 septembre, le Comité populaire provincial de Cao Bang a organisé une cérémonie pour inaugurer la Semaine culturelle, sportive et touristique de Cao Bang 2023 et recevoir le certificat de l'UNESCO revalidant le label Géoparc mondial au géaparc de Non Nuoc Cao Bang après la première réévaluation.

Remise du certificat de l'UNESCO revalidant le label «Géoparc mondial» au géaparc de Non Nuoc Cao Bang après la première réévaluation. Photo: VNA

La Semaine culturelle, sportive et touristique de Cao Bang 2023 se déroule du 27 septembre au 3 octobre avec de nombreuses activités, dont une exposition des beaux-arts, un programme de parapentes, un salon de spécialités locales, un événement de danses folkloriques avec la participation de 3.000 personnes dans la rue piétonne Kim Dong, des tournois sportifs...



Dans son discours d'ouverture, le vice-président du Comité populaire provincial, Trinh Truong Huy, a affirmé que c'était l'occasion de promouvoir à l'échelle nationale et même internationale les valeurs géologiques, les patrimoines, la beauté naturelle, l'histoire et la culture de Cao Bang, de rechercher des opportunités de coopération et d’attirer des investissements dans la province.



A cette occasion, Tran Lan Huong, cheffe du Département des Sciences naturelles du Bureau de l'UNESCO au Vietnam, au nom de l'UNESCO, a remis aux autorités de Cao Bang le certificat de l'UNESCO revalidant le label «Géoparc mondial» au géaparc de Non Nuoc Cao Bang après la première réévaluation.



Le géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang a été reconnu en avril 2018 par l'UNESCO. Il s'agit du 2e parc géologique mondial du Vietnam après le plateau calcaire de Dong Van, dans la province de Ha Giang (Nord).