Genève : une exposition photographique rapproche le Vietnam des amis internationaux

À l'occasion de l'élection du Vietnam en tant que membre du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies pour le mandat 2026-2028, la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, de l’Organisation mondiale du commerce et d’autres organisations internationales à Genève a organisé, le 12 décembre 2025, une exposition photographique intitulée "Vietnam – une nation dynamique et animée par l’aspiration" (Vietnam – a Dynamic and Aspirational Nation), au siège de la Mission.

L'événement a rassemblé de nombreux ambassadeurs, chefs et chefs adjoints de missions diplomatiques, ainsi que des représentants de pays membres du Conseil des droits de l’homme, des experts et des partenaires internationaux. Cette forte participation témoigne de l’intérêt et du soutien de la communauté internationale envers le Vietnam à l’approche de son prochain mandat.

Lors de la cérémonie d’ouverture, l’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam à Genève, a souligné que l’exposition offrait une présentation vivante d’un Vietnam à la culture riche et diversifiée, à la société dynamique et résolument attachée à une approche du développement centrée sur l’être humain. À travers des images illustrant la nature, la culture, la vie sociale et le peuple vietnamien, l’exposition contribue à une meilleure compréhension des fondements culturels et sociaux, ainsi que des valeurs que le Vietnam entend promouvoir au sein du Conseil des droits de l’homme.

L'exposition met en lumière les efforts du Vietnam en faveur du développement durable, de l'adaptation au changement climatique et de l'amélioration du bien-être de la population.

À travers cette initiative, le Vietnam réaffirme son esprit de coopération, de dialogue et de responsabilité, tout en contribuant à promouvoir l’image d’un pays pacifique, ouvert, dynamique, et d’un partenaire actif et responsable dans les efforts communs de la communauté internationale en faveur de la paix, du développement durable et du respect des droits de l’homme.-VNA/VI