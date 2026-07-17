Garantir un accès égal à la justice aux personnes pauvres et aux groupes vulnérables

Panorama de la conférence. Photo: VNA

Le 16 juillet à Hanoï, le ministère vietnamien de la Justice, en coopération avec la Banque mondiale (BM) et l'ambassade du Japon au Vietnam, a organisé une conférence consacrée au bilan du projet "Renforcement de l'aide juridique en faveur des personnes pauvres et des groupes vulnérables".

Le vice-ministre de la Justice, Nguyen Thanh Ngoc, a souligné que ce projet, lancé en novembre 2022, constitue une initiative importante pour renforcer les connaissances juridiques de la population et améliorer l'accès à la justice. Mis en œuvre principalement dans les provinces montagneuses en difficulté, notamment Dien Bien et Lao Cai, il a permis d'obtenir des résultats encourageants. À ce jour, 148 des 156 groupes d'activités prévus ont été réalisés, soit près de 95 % du programme. Les activités restantes seront achevées d'ici à la fin juillet 2026, avant la clôture officielle du projet.

Selon le vice-ministre, le projet a été déployé conformément aux objectifs fixés et dans le respect des dispositions légales ainsi que de l'accord de financement. Il a soutenu les organismes vietnamiens dans la réalisation d'études, l'organisation de séminaires consacrés au partage d'expériences internationales et de formations destinées à renforcer les capacités des acteurs de l'aide juridique. Le projet a également soutenu les organisations éligibles à mener des actions de sensibilisation à l'aide juridique, à fournir des conseils juridiques et une assistance juridique directe à la population, en ciblant les groupes vulnérables selon les thématiques approuvées par le ministère de la Justice et la Banque mondiale.

"Garantir un accès égal à la justice pour tous, en particulier les minorités ethniques, les personnes pauvres et les groupes vulnérables vivant dans les régions montagneuses du Nord, demeure une priorité constante", a affirmé Nguyen Thanh Ngoc.

Il a demandé aux responsables du projet d'achever rapidement les procédures de clôture, d'assurer le transfert des documents et le fonctionnement efficace des plateformes numériques au service de l'aide juridique. Les autorités locales, notamment celles de Dien Bien et de Lao Cai, sont invitées à poursuivre et à étendre les modèles les plus efficaces après la fin du projet.

Le directeur du Service de la Justice de Lao Cai, Dang Dinh Chung, a indiqué que le projet avait contribué à améliorer l'accès de la population à la justice. Le nombre de bénéficiaires de l'aide juridique est passé de 603 personnes en 2023 à 680 en 2024, puis à 1 031 en 2025. Au premier semestre 2026, 898 personnes avaient déjà bénéficié de ces services. Le taux de satisfaction des bénéficiaires atteint environ 98 %, tandis que le taux de réussite des dossiers traités est estimé en hausse d'environ 10 % par rapport à la période précédant le projet.

Pour sa part, la vice-directrice générale du Département de la diffusion, de l'éducation juridiques et de l'aide juridique, Vu Thi Huong, a rappelé que l'être humain demeure au cœur de la politique d'aide juridique. Celle-ci ne prend tout son sens que lorsque les citoyens connaissent leurs droits, peuvent accéder aux services disponibles et bénéficient d'une assistance juridique de qualité, en particulier les personnes pauvres, les personnes handicapées, les minorités ethniques, les enfants et les autres groupes vulnérables.

Elle a estimé que la ligne d'assistance téléphonique 1800 1233 et l'application mobile d'aide juridique, développées dans le cadre du projet, constituent des réalisations marquantes. Après la clôture du projet, il sera nécessaire d'assurer leur maintien et leur développement grâce à des ressources financières appropriées, afin de renforcer durablement la confiance de la population dans la politique d'aide juridique de l'État. -VNA/VI