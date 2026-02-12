Garantir l’approvisionnement en médicaments pendant le Têt du Cheval 2026

À l’approche du Têt du Cheval 2026, l’Administration des médicaments du Vietnam (relevant du ministère de la Santé) a demandé aux localités et aux unités concernées de mettre en œuvre des mesures garantissant un approvisionnement suffisant en médicaments pour répondre aux besoins de soins et de traitement médicaux de la population, notamment durant la saison hiverno-printanière.

Les Services de la Santé des villes et provinces sont chargés de demander aux hôpitaux, aux centres de contrôle des maladies et aux établissements médicaux de leur ressort d’élaborer rapidement des plans et de procéder aux achats nécessaires afin d’éviter toute pénurie de médicaments, tout en garantissant la qualité et des prix raisonnables, sans hausse soudaine pendant le Têt.

Une attention particulière est accordée aux médicaments destinés aux urgences, à la prévention et au traitement des maladies fréquentes en hiver et au printemps, telles que la dengue, la grippe A, la maladie pied-main-bouche, la rougeole, la rubéole, les diarrhées dues au virus Rota, ainsi que les maladies respiratoires et digestives.

Les hôpitaux organiseront la vente de médicaments 24 heures sur 24, publieront largement les informations nécessaires et assureront des permanences pendant les jours fériés afin de garantir la continuité de l’approvisionnement.

Les autorités renforceront les inspections afin de lutter contre les médicaments contrefaits, ainsi que contre les pratiques de stockage abusif et de spéculation sur les prix...

L’Administration des médicaments du Vietnam (Drug Administration of Vietnam - DAV) a également demandé aux hôpitaux relevant du ministère de la Santé de contacter les fournisseurs, de suivre les délais de livraison et de procéder rapidement à des achats complémentaires en cas de risque de pénurie, afin d’assurer un approvisionnement suffisant et continu en médicaments.

Les établissements de production et d’importation sont appelés à renforcer leurs capacités d’approvisionnement et à livrer rapidement les commandes des établissements de santé.

Pendant le Têt lunaire 2026, le réseau de pharmacies Long Chau maintiendra l’ouverture de plus de 320 officines dans de nombreuses provinces et villes, avec des stocks renforcés de médicaments, de vaccins et de produits de santé essentiels. - VNA/VI