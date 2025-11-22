G20 : Le Premier ministre vietnamien rencontre le vice-président sud-africain à Johannesburg

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) rencontre à Johannesburg le vice-président sud-africain Paul Mashatile. Photo: VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné que ce déplacement constitue la continuité de la visite du président sud-africain Cyril Ramaphosa au Vietnam en octobre 2025.

Le vice-président de l’Afrique du Sud et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont échangé sur la coopération en matière de commerce, d’investissement et sur le rôle des entreprises dans la promotion des relations entre les deux pays.

Le vice-président sud-africain a exprimé le souhait de renforcer davantage les échanges commerciaux entre l’Afrique du Sud et le Vietnam.

Il a estimé que les entreprises des deux pays peuvent exploiter plus largement leur potentiel de coopération dans des domaines tels que les infrastructures, le développement routier, les ports maritimes, les minerais à faible teneur en carbone, ainsi que dans les échanges, le partage d’expériences et l’apprentissage des bonnes pratiques.

Partageant cette appréciation, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les deux parties doivent concrétiser leurs engagements par des programmes et des contrats spécifiques, dans lesquels les deux gouvernements jouent un rôle de facilitation tandis que les entreprises assument un rôle pionnier.

Sur la base des excellentes relations entre les deux pays, le Premier ministre a appelé à une coopération renforcée pour bâtir des économies autonomes et résilientes, capables de se soutenir et de se soutenir mutuellement.

Il a exprimé sa conviction que, dans un esprit de « coopération de cœur à cœur », les deux parties peuvent combiner les conditions naturelles de l’Afrique du Sud, l’intelligence de l’Afrique du Sud et l’intelligence du Vietnam afin de promouvoir des projets conjoints, contribuant ainsi au développement des relations bilatérales et au bien-être des populations des deux pays.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam contribuera de toutes ses forces au succès du Sommet du G20 organisé cette année en Afrique du Sud, contribuant ainsi à rehausser le rôle et la position du pays. -VNA/VI