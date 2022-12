Futur «toit commun» pour les Vietnamiens en Allemagne

Une réunion à Berlin pour discuter du projet de charte de la future Fédération des Vietnamiens en Allemagne. Photo: VNA



Le Comité de création de la future Fédération des Vietnamiens en Allemagne vient de tenir une réunion à Berlin, pour discuter du projet de charte de l'association, dans le cadre des préparatifs du congrès officiel d'établissement d'un nouveau «toit commun» pour la communauté vietnamienne en Allemagne.

La création d'une telle fédération découle de la volonté, de longue date de l'ensemble de la diaspora vietnamienne, d'avoir une organisation générale reliant toutes les associations des Vietnamiens en Allemagne, une voix commune représentant la communauté.

Ce «toit commun» aura pour objectif de protéger les intérêts des Vietnamiens en Allemagne ainsi qu'au Vietnam, en tant que passerelle pour le développement économique et culturel entre les deux pays.

L'ambassadeur Vu Quang Minh en Allemagne a souligné la nécessité d'établir une fédération vietnamienne, qui renforcera la position, le prestige et le rôle de la communauté vietnamienne en Allemagne, en Europe et dans le monde. Le projet de création d'une telle fédération a été promu dans le contexte où les relations entre le Vietnam et l'Allemagne se développent très bien, en particulier avec la récente visite du chancelier allemand Olaf Scholz au Vietnam. La partie allemande a apprécié hautement la communauté vietnamienne, au prestige et à la force exceptionnels parmi les diasporas en Allemagne.