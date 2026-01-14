Funérailles nationales : Le Vietnam pleure le général Le Van Dung, héros des forces armées

Une délégation de la Commission militaire centrale rend hommage au général Le Van Dung. Photo: VNA Les funérailles nationales du général Le Van Dung, Héros des forces armées populaires, ont été solennellement organisées au matin du 14 janvier à la Maison funéraire nationale du Sud, à Ho Chi Minh-Ville.

Le secrétaire général du Parti, To Lam, a envoyé une couronne de fleurs en hommage au défunt. Une délégation du Comité central du Parti, conduite par Do Van Chien, membre du Bureau politique et vice-président permanent de l'Assemblée nationale, s'est recueillie devant le cercueil du général. La cérémonie a réuni de nombreux anciens dirigeants de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale, ainsi que des représentants de haut rang de l'Armée populaire du Vietnam.

Dans le registre de condoléances, Do Van Chien a salué la mémoire d'un leader prestigieux du Parti, de l’État et de l’Armée. Il a rendu hommage à un général talentueux, fils héroïque de la terre de Dong Khoi (Ben Tre) riche en traditions révolutionnaires, et à un communiste exemplaire ayant consacré sa vie à l'indépendance nationale, à l’édification du socialisme ainsi qu'au bonheur du peuple.

Des délégations représentant le président de la République, l’Assemblée nationale, le gouvernement et le Front de la Patrie du Vietnam, ainsi que des organes centraux, des unités militaires, des autorités locales et de nombreux citoyens, sont venues rendre hommage au général et partager la douleur de sa famille.

La cérémonie de commémoration s'est tenue à 10 h 30 le 14 janvier, suivie de l’inhumation à 17 h 30 le même jour.

Né en 1945 dans la province de Ben Tre, le général Le Van Dung (de son vrai nom Nguyen Van Noi) a rejoint l’armée en 1963 et le Parti en 1965. Il a occupé des fonctions de premier plan au sein de l’appareil d'État et de l'Armée populaire du Vietnam. Il s'est éteint le 9 janvier 2026 à l’âge de 81 ans, des suites d'une longue maladie. -VNA/VI