FTSE Russell invité à accompagner le reclassement du marché boursier vietnamien

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu jeudi à Hanoï Gerald Toledano, membre du comité exécutif et directeur mondial des actions et des produits multi-actifs de FTSE Russell, filiale du London Stock Exchange Group (LSEG), en visite au Vietnam pour évaluer le marché des capitaux et la classification du marché boursier vietnamien.

Lors de la rencontre, Gerald Toledano a salué les efforts de réforme du Vietnam, notamment le développement remarquable de son marché boursier, devenu le plus liquide d’Asie du Sud-Est, devant la Thaïlande et Singapour. Il a partagé plusieurs recommandations visant à accélérer le développement du marché boursier vietnamien conformément aux pratiques et normes internationales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé que le Vietnam reste un pays en développement, doté d’une économie de transition encore modeste mais très ouverte. Dans ce contexte, le développement d’un marché des capitaux efficace est crucial pour mobiliser les ressources nécessaires au développement national.

Réunion entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et Gerald Toledano, membre du comité exécutif et directeur mondial des actions et des produits multi-actifs de FTSE Russell, filiale du London Stock Exchange Group (LSEG). Photo: VNA

Il a souligné que bien que jeune, le marché boursier vietnamien a bénéficié de nombreuses réformes pour améliorer le climat d’investissement, défendre les droits et intérêts légitimes des investisseurs...

Le Premier ministre a exprimé le souhait que FTSE Russell continue d’accompagner le Vietnam dans le processus de reclassement de son marché boursier vers le statut de marché émergent, en apportant son expertise et des évaluations objectives, tout en contribuant à attirer davantage d’investisseurs internationaux.

Gerald Toledano a affirmé l’engagement à continuer d’accompagner et de soutenir le processus de reclassement du marché boursier vietnamien vers le statut de marché émergent, ainsi que le développement à long terme du Vietnam d’ici 2045.– VNA/VI