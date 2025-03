Fruits et légumes : ouverture de l’exposition internationale HortEx Vietnam 2025

Ouverture des salons HortEx Vietnam 2025 et Agritechnica Asia Vietnam 2025 à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

La 7e exposition internationale des technologies de production et de transformation des fruits et légumes (HortEx Vietnam) ont ouvert leurs portes le 12 mars au Centre des conférences et expositions internationales de Saigon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville.



HortEx Vietnam est le plus grand rendez-vous pour les entreprises et experts du secteur de fruits et légumes en Asie du Sud-Est, aidant les entreprises vietnamiennes à accéder aux technologies avancées et à trouver des clients.

HortEx Vietnam 2025 suscite un grand intérêt de la part de près de 400 marques de 30 pays et territoires, dont les États-Unis, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, l’Autriche, la Belgique, l’Inde, le Japon, l’Israël. L’évènement, qui se poursuit jusqu’au 14 mars, devrait attire environ 15.000 visiteurs.



Outre des stands et pavillons pour présenter des produits et technologies, HortEx Vietnam 2025 propose des programmes B2B et VIP Buyer, permettant aux entreprises participantes de rencontrer directement des distributeurs et consommateurs potentiels. Des séminaires thématiques, forums et ateliers professionnels permettent également aux entreprises à se renseigner sur de nouvelles technologies et tendances de production.



Le même jour, le salon Agritechnica Asia Vietnam 2025 s’est également ouvert à Ho Chi Minh-Ville. Il s’agit de la première fois que ce salon sur les technologies agricoles est organisé au Vietnam, présentant des produits, solutions et modèles agricoles durables.



Agritechnica Asia Vietnam 2025 créera des opportunités de connecter les fabricants, les distributeurs avec les agriculteurs et les organisations appliquant la mécanisation dans la production et les affaires agricoles.



C’est également l’une des solutions importantes que le secteur agricole a identifiées comme devant être mises en œuvre dans les temps à venir pour évoluer vers une agriculture verte, moderne et durablement développée, a déclaré le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement Tran Thanh Nam. -VNA