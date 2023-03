Fruits et légumes : ouverture de l’exposition internationale HortEx Vietnam 2023

La cinquième exposition et conférence internationales sur les technologies de production et de transformation horticoles et floricoles au Vietnam (HortEx Vietnam 2023) ont ouvert leurs portes le 1er mars au Centre de foires et expositions internationales de Saïgon (SECC), à Ho Chi Minh-Ville.

HortEx Vietnam est le plus grand rendez-vous pour les entreprises et experts du secteur de

fruits et légumes

en Asie du Sud-Est, aidant les entreprises vietnamiennes à accéder aux technologies avancées et à élargir les marchés à l’exportation.

Après deux ans d'absence due à la pandémie de COVID19, HortEx Vietnam 2023 suscite un grand intérêt de la part de près de 200 marques de 25 pays et territoires, dont les Pays-Bas avec 33 entreprises.

Lors de la cérémonie d’ouverture, l’ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Kees van Baar, a déclaré que l’année 2023 marquait un jalon important dans les 50 ans des relations diplomatiques entre les Pays-Bas et le Vietnam.

Il a souligné que les deux pays possédaient de nombreux potentiels pour renforcer leur coopération en matière de développement durable de la chaîne de valeurs dans le secteur de production et de transformation horticoles et floricoles, et de la résilience intelligente au changement climatique.

Les Pays-Bas sont un leader dans les exportations de produits agricoles, a-t-il partagé, affirmant que les entreprises des deux pays pourraient intensifier leur coopération via l’échange de connaissances, une coopération étroite sur des mesures techniques et durables.

Des colloques, rencontres des entreprises et un espace de fleurs et de fruits vietnamiens sont également prévus. En outre, un forum sur les exportations de légumes, fleurs et fruits se déroule les 1er et 2 mars.

HortEx Vietnam 2023, qui se poursuit jusqu’au 3 mars, devrait attirer environ 8.000 visiteurs. -VNA/VI