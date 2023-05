Fruits et épices vietnamiens à la foire commerciale internationale Macfrut 2023 en Italie

L’ambassade du Vietnam en Italie a ouvert un stand pour présenter ces produits vietnamiens dans le cadre de l’Année Vietnam – Italie, en vue de célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique. Des fruits du dragon, des pamplemousses, des mangoustans, des mangues, des ananas, du thé, du café, des fruits secs, transformés et des épices du Vietnam ont été présentés au public italien et étranger, lors de la 40e foire commerciale internationale Macfrut 2023 tenue du 3 au 5 mai à Rimini dans la région d'Émilie-Romagne en Italie.L’ambassade du Vietnam en Italie a ouvert un stand pour présenter ces produits vietnamiens dans le cadre de l’Année Vietnam – Italie, en vue de célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique.

Le maire de la ville de Rimini, Jamil Sadegholvaad, s'est réjoui de la participation du Vietnam à cette foire, estimant que c'est une opportunité pour le développement ultérieur des relations commerciales entre l'Italie et le Vietnam dans tous les domaines.



A cette occasion, il a également remis à l'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, une lettre de parrainage pour les activités de l'Année Vietnam - Italie 2023 à Rimini.



L'ambassadeur Duong Hai Hung a souligné que le Vietnam est le 8e exportateur de fruits au monde, représentant 3,8 % des exportations totales de fruits.



Par rapport à tous les autres pays d'Asie ayant la même force dans le domaine de l'agriculture, seul le Vietnam a un accord de libre-échange avec l'Union européenne (UE), ce qui offre de grands avantages si le Vietnam et l'Italie coopèrent dans le commerce, l'investissement, la production de produits agricoles non seulement en Italie, mais également dans l’approvisionnement pour les marchés régionaux et mondiaux, a indiqué le diplomate.



Le directeur de la Confédération générale de l'agriculture italienne (Confagricontura), Luca Gasparini, a déclaré que la participation du Vietnam à cette foire est très importante. Le pavillon vietnamien a montré des atouts exceptionnels dans l'agriculture. -VNA/VI