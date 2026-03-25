Francisco de Pina et le Quôc ngu : un pont culturel entre Vietnam et Portugal

Cette œuvre a été imprimée en écriture vietnamienne Quoc ngữ en 1883. Photo: VNA

Dans le cadre du projet « Francisco de Pina et le parcours du Quôc ngu – un pont culturel entre le Vietnam et le Portugal », l’Association pour la promotion de la culture vietnamienne (APCV), en coordination avec la ville portugaise de Guarda, organisera les 7 et 8 octobre une série d’événements culturels et communautaires. Dans le cadre du projet « Francisco de Pina et le parcours du Quôc ngu – un pont culturel entre le Vietnam et le Portugal », l’Association pour la promotion de la culture vietnamienne (APCV), en coordination avec la ville portugaise de Guarda, organisera les 7 et 8 octobre une série d’événements culturels et communautaires.

Selon la présidente de l’APCV, Diane Nguyen Duc Thu Dung, cette initiative vise à rendre hommage au missionnaire Francisco de Pina, figure pionnière dans l’élaboration du Quôc ngu, l’écriture vietnamienne romanisée. Au-delà de sa dimension historique, le projet entend également renforcer les échanges culturels et la coopération entre le Vietnam et le Portugal.

Le programme, qui se tiendra au théâtre municipal de Guarda, comprendra des expositions, des conférences ainsi que des activités d’échange, destinées à valoriser le patrimoine linguistique et à promouvoir les liens internationaux.

Soutenue par les autorités locales, dont le maire Sérgio Fernando da Silva Costa, ainsi que par l’ambassade du Vietnam au Portugal, cette initiative s’inscrit dans une dynamique de diplomatie culturelle visant à approfondir durablement les relations bilatérales. -VNA/VI