France-Vietnam : coopération renforcée pour stimuler l'écosystème d'innovation

L'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est (IFRAE) et l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) ont conjointement organisé le 16 octobre à Paris, un colloque intitulé "Quel système d'innovation pour le Vietnam ?".



L'événement s'inscrivait dans le cadre de l'"Année croisée France - Vietnam sur l'innovation", initiée par l'ambassade de France au Vietnam en coordination avec plusieurs organismes, instituts de recherche et le Réseau d'innovation vietnamien en Europe (Vietnamese Innovation Network in Europe - VINEU). Il a réuni de nombreux chercheurs, représentants d'institutions, d'entreprises et membres de la communauté vietnamienne en France, autour des orientations de développement d'un système d'innovation adapté au Vietnam.

Le professeur associé Jean-Philippe Eglinger présente une intervention intitulée "Vers la cartographie des acteurs clés de l'écosystème d'innovation vietnamien". Photo : VNA

Dans son discours d'ouverture, le professeur Michel Blanchard, coordinateur du programme, a souligné que le Vietnam devait surmonter le "piège du revenu intermédiaire" pour atteindre le statut de pays à revenu élevé d'ici 2045. Selon lui, l'innovation doit devenir le moteur central de la croissance économique.



Jean-Philippe Eglinger, initiateur de l'"Année croisée France - Vietnam sur l'innovation", a précisé que le colloque visait à dresser un panorama de l'écosystème de l'innovation vietnamien, notamment depuis le lancement en 2016 du Programme national 844 de soutien aux start-up. L'événement offrait une occasion privilégiée d'échanges entre chercheurs, entreprises et étudiants des deux pays sur des modèles d'innovation adaptés au contexte vietnamien.



L'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a salué cette initiative, affirmant que la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique constituent des leviers essentiels pour renouveler le modèle de développement et poursuivre les objectifs du développement durable.



Il a rappelé un énorme potentiel de coopération entre les deux pays dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le nucléaire civil, le train à grande vitesse Nord-Sud, les énergies propres, l'aérospatiale, l'agriculture high-tech et la médecine moderne.



Dans son intervention, le professeur Michel Blanchard a également analysé la structure économique du Vietnam, encore dominée par la production et l'assemblage à faible valeur ajoutée. Il a recommandé de s'orienter vers des secteurs à plus forte intensité technologique et de connaissances, tout en renforçant les liens entre acteurs publics et privés, universités, instituts et entreprises.



Selon Trân Hà My, directrice de VINEU en France, présidente de l'Association des jeunes entrepreneurs vietnamiens en Europe, l'objectif du colloque était de partager des recherches et de promouvoir la coopération public–privé, notamment entre les entreprises françaises et vietnamiennes, pour porter l'innovation à une nouvelle hauteur.



Les participants ont convenu que l'innovation constitue non seulement une tendance inévitable, mais aussi une exigence de notre époque, et le fondement de la croissance verte, du développement durable et de l'intégration du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales.-VNA/VI