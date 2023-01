France: Verrières-le-Buisson fête le cinquantenaire de la signature des Accords de Paris

Le Maire François Guy Trébulle s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA

À l'occasion du 50e anniversaire de la signature des Accords de paix de Paris (27 janvier 1973 - 27 janvier 2023), le 14 janvier à Verrières-le-Buisson, l'Ambassade du Vietnam en France s'est coordonnée avec la Mairie pour célébrer cet événement important, inaugurant ainsi une série d'activités de commémoration de la signature des accords historiques qui a ouvert la voie au processus de fin de la guerre et de rétablissement de la paix au Vietnam.



Étaient présents à la cérémonie l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang, l'ambassadeur Lê Thi Hông Vân, cheffe de la délégation vietnamienne auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), et François Guy Trébulle, maire de Verrières-le- Buisson, ainsi qu'un grand nombre de Viêt kiêu et d'amis français.



Prenant la parole lors de la cérémonie, le Maire François Guy Trébulle s'est dit "honoré" de se joindre à l'Ambassade du Vietnam en France pour organiser cette manifestation. D'après lui, le Vietnam et Verrières-le-Buisson, bien que séparés de près de 10.000 kilomètres géographiquement, mais très attaché à cet évènement car "durant tout le processus de négociation, qui devrait mener à l'accord de 1973, la représentante du Front nationale de Libération qui avait fondé le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Vietnam, Mme Binh demeura à Verrières, près du lac". Rappelant ce processus historique, le maire de Verrières-le-Buisson a affirmé qu'avec l'accueil de la délégation vietnamienne, sa ville devenait "un havre", pour paraphraser Jean-Marie Jacquemin dans son ouvrage dédié à la paix du Vietnam. François Guy Trébulle a souligné : « Les Accords de paix de Paris sont évidemment un moment essentiel pour l'histoire du Vietnam, mais ils sont au-delà, importants pour nous, ici et maintenant, demain", et ils permettent d'apprendre à nos enfants que "la paix est un bien qui mérite, comme l'honneur et la justice, tous les sacrifices."



De son côté, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a exprimé sa grande émotion de revenir en ce lieu, revoir des visages familiers, des amis français et vietnamiens pour ensemble célébrer un événement historique dans une ambiance si solennelle et chaleureuse. "En nous rassemblant aujourd’hui, je voudrais encore exprimer combien nous tenons en estime la position de la municipalité de Verrières qui a toujours partagé avec le Vietnam, outre des moments de l’histoire commune, les valeurs communes de paix et de solidarité, et qui nous a réservé le meilleur accueil dans ses murs. ", a-t-il souligné. Selon l'ambassadeur, cela prouve qu'après un demi-siècle, les mémoires de la paix ont toujours gardé "la vitalité et la même vivacité".



À cette occasion, l'Association historique de Verrières-le-Buisson a organisé une exposition sur les documents de presse français et internationaux sur les Accords de paix de Paris, ainsi que les souvenirs de cet événement lié à la ville. Il fait partie du livre intitulé "1968-1973 - Verrières-le-Buisson, un havre de paix" dont les auteurs Christian Gautier et Jean-Marie Jacquemin ont récemment complété et republié à l'occasion du 50e anniversaire de la signature de ces accords.

Retour à la maison d'antan

La maison du 17, rue Cambacérès, où séjournait la délégation du Gouvernement révolutionnaire provisoire du Sud-Vietnam. Photo: VNA

Après la cérémonie à l'Hôtel de ville, les membres de l'Ambassade du Vietnam ont visité la maison du 17, rue Cambacérès, où séjournait la délégation du Gouvernement révolutionnaire provisoire du Sud-Vietnam, conduite par la Ministre des Affaires étrangères de l'époque et plus tard Vice-président de la République socialiste du Vietnam, Nguyên Thi Binh, durant la période de négociation.



Située sur un haut terrain, et donnant une belle vue sur le lac de Cambacérès, ce charmant villa est entourée de jardins de fleurs, de plantes ornementales et d'arbres fruitiers, créant une ambiance de détente et de paix. Une plaque reconnaissant la valeur des reliques historiques a été placé devant la maison, il y a 10 ans, à l'occasion du 40e anniversaire de l'Accord de paix de Paris, avec les mots : "Ici, a séjourné de 1968 à 1973, la Délégation du Gouvernement Révolutionnaire Provisoire de la République du Sud-Vietnam qui participa aux négociations et à la signature des Accords de Paix de Paris le 27 janvier 1973".



M. et Mme Henrie, hôtes de la maison, ont exprimé leur grand honneur d'accueillir la délégation de l'Ambassade du Vietnam pour visiter la maison "chargé d'histoire". Mme Danièle Henrie a même partagé son admiration en faveur de Mme Binh. "Aujourd’hui, très souvent quand je regarde par la fenêtre je pense à Mme Binh qui a quitté son pays, son mari et ses enfants. Elle est venue ici, loin de tout. Elle a collaboré à signer ses accords. C’était une femme également. Donc c’est un grand honneur en tant que femme aussi. Je suis-là mais je pense à elle, au Vietnam, à ce qui s’est passé à ce moment-là, ici à Verrières. Donc, vous êtes très souvent dans mon cœur !", a-t-elle confié.



Passant en revue l'histoire, l'ambassadeur Dinh Toan Thang a également évoqué l'anniversaire il y a 10 ans, alors qu'il était encore Conseiller ministre à l'Ambassade du Vietnam en France. Il avait avec ses confrères célébrer le 40e anniversaire des Accords de paix de Paris et mettre la plaque monumentale devant la maison. L'Ambassadeur a fait part de son émotion lors de son retour dans ce lieu historique, notamment l'accueil chaleureux des hôtes, qui ont eu une affection particulière pour le Vietnam, allant même jusqu'à visiter ce pays, rencontré l'ancien vice-président Nguyen Thi Binh et gardé dans la famille de nombreux souvenirs liés à Mme Binh et au Vietnam. "La maison marque non seulement une période historique du pays, mais préserve également les sentiments des deux peuples du Vietnam et de la France", a-t-il conclu.