FPT Software et VinFast primés lors des prix "Jewels of Asia" 2024

FPT Software, prestataire de services informatiques, et VinFast, constructeur automobile vietnamien, ont été mis à l'honneur lors du 14ème gala annuel des prix "Jewels of Asia" (Joyaux de l'Asie), organisé par la Chambre de commerce américano-asiatique (AACC) le 2 mai en Virginie, aux États-Unis.

Ces sociétés ont remporté le prix dans la catégorie des entreprises internationales asiatiques opérant aux États-Unis, ajoutée pour la première fois aux prix.

Lors du gala, l'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quôc Dung, a souligné que les prix annuels de l'AACC honorent non seulement les réalisations de la communauté d'affaires américano-asiatique, mais soulignent aussi un engagement plus profond pour la coopération internationale, l'intégration et le développement mutuel.

Ces prix ont reconnu le rôle des entrepreneurs et les efforts de divers secteurs, y compris la science, la technologie, l'éducation, les infrastructures, les transports et l'agriculture, qui ont contribué à la croissance économique et au renforcement des relations culturelles et sociales entre les pays, a-t-il ajouté.

Becky Vo, directrice commerciale de FPT Software aux États-Unis, a déclaré que cette reconnaissance offre à FPT l'opportunité de se connecter avec les entreprises membres de l'AACC, et à étendre ses activités sur le marché américain.

La présidente de l'AACC, Cindy Shao, à l'événement. Photo: VNA

Selon la présidente de l'AACC, Cindy Shao, les prix annuels proviennent de l'idée de reconnaître ceux qui ont un esprit d'innovation et de réussite dans leurs affaires au sein de la communauté d'affaires américano-asiatique.

Elle a annoncé avec enthousiasme qu'en juin, elle dirigerait une délégation de membres de l'AACC au Vietnam pour participer à la Foire internationale du commerce du Vietnam (Vietnam Expo 2024) et établir des liens commerciaux avec plusieurs entreprises vietnamiennes.

Selon le sénateur Mark R. Warner de l'État de Virginie, ces prix offrent l'occasion de créer des liens et une coopération entre les entreprises américaines d'origine asiatique aux États-Unis, contribuant ainsi à stimuler le développement économique entre les pays asiatiques et les États-Unis.

L'initiative de l'AACC visant à connecter les entreprises transfrontalières promet d'ouvrir de nouvelles voies de coopération et d'innovation, a-t-il ajouté. -VNA/VI