Forum international sur le socialisme à Hanoï

Un forum international sur le socialisme, placé sous le thème « Modèle du socialisme dans le nouveau contexte de l'époque : problèmes théoriques et pratiques », a eu lieu le 12 septembre à Hanoï.

Il s'agit d'un événement annuel organisé alternativement par l’Académie chinoise des sciences sociales, l’Académie lao des sciences sociales et économiques et l’Académie vietnamienne des sciences sociales. Il a eu lieu pour la première fois en 2013 et cette 9e édition a été organisée par l’Académie vietnamienne des sciences sociales.

Selon le vice-président de l’Académie vietnamienne des sciences sociales, Dang Xuan Thanh, l'objectif principal est de discuter de questions théoriques et pratiques soulevées dans le processus d’édification du socialisme dans chaque pays, de partager des expériences dans le processus de développement socio-économique sur la voie socialiste, de renforcer la coopération et le soutien mutuel entre les académies d’études scientifiques des pays socialistes.

Lors du forum, les participants ont insisté sur la nécessité de mener de nouvelles études profondes sur les points de vue des fondateurs du marxisme-léninisme sur le modèle du socialisme, d’évaluer les opportunités et les défis dans le processus de mise en œuvre d'un modèle spécifique de socialisme dans chaque pays, ainsi que de partager des expériences entre les pays dans le nouveau contexte…-VNA/VI