Forum économique Vietnam-Francophonie : Renforcer la coopération pour un développement commun

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI) et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ont organisé, mardi 14 octobre à Hanoï, un Forum économique Vietnam – Francophonie.

L’événement a réuni des représentants des ministères des Affaires étrangères du Vietnam et du Cambodge, des ambassades de France, de Belgique, de Roumanie, du Centre d’Arbitrage international du Vietnam, ainsi qu’un large éventail d’entreprises vietnamiennes et francophones.

En ouverture du forum, Nguyên Quang Vinh, vice-président de la VCCI, a souligné l’importance de l’événement, qui vise à renforcer les relations de coopération économique entre les entreprises vietnamiennes et celles d’autres pays francophones.

Le Vietnam considère depuis toujours la communauté francophone comme un partenaire fiable et un ami proche sur son chemin de développement et d’intégration internationale.

Selon Nguyen Quang Vinh, l'économie numérique, la transition verte, les énergies renouvelables, l'agriculture de haute technologie, le tourisme durable et l'innovation, deviennent des domaines de coopération stratégiques où le Vietnam et d’autres pays francophones peuvent compléter leurs forces mutuelles. Le Vietnam se positionne comme une économie dynamique, une porte d'accès à l’Asie du Sud-Est, doté d'une population jeune, d'un marché ouvert et de politiques d'investissement transparentes et stables. De leur côté, les pays francophones d’Afrique et d’Europe disposent de ressources abondantes, d’une solide expérience en gestion internationale et de réseaux économiques étendus. En connectant ces atouts, il est possible de créer un nouveau cercle de coopération.

En particulier, la coopération Sud-Sud, avec le Vietnam et plusieurs pays africains comme pionniers, pourrait devenir un levier de long terme, contribuant à renforcer la compétitivité des économies en développement et à promouvoir des modèles de croissance durables et résilients.

Selon le vice-président de la VCCI, « le succès de ce forum ne se mesurera pas seulement au nombre de protocoles d’accord ou de projets signés, mais aussi à la confiance et à l’engagement mutuel que nous bâtirons ensemble. »

La VCCI a exprimé l’espoir que les entreprises saisissent les nouvelles opportunités de partenariat, et que les entreprises venues du Bénin, de Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Togo, de Roumanie, du Cambodge et d’autres pays membres de la Francophonie considèrent le Vietnam comme un ami fiable, une destination d’investissement sûre, dynamique et riche en potentiel.

Edgar Doerig, Représentant régional de l’Organisation internationale de la Francophonie pour l’Asie et le Pacifique, a rappelé que, pour renforcer les échanges économiques et commerciaux entre les pays francophones, l’OIF avait lancé plusieurs missions de promotion économique dans la région Asie-Pacifique, notamment au Vietnam.

Il a également réaffirmé l’engagement de l’OIF à rester aux côtés des ambassades, des associations d’entreprises, des acteurs du développement et des partenaires commerciaux pour bâtir un réseau de coopération transparent, dynamique et durable.

Ce forum, selon lui, constitue une plateforme essentielle pour passer du dialogue à l’action, en semant les graines de projets concrets au service d’une prospérité partagée.-VNA/VI