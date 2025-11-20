Forum économique Vietnam–Algérie : une nouvelle étape vers un partenariat efficace et durable

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) et son homologue algérien Sifi Ghrieb. Photo: VNA

Dans le cadre de sa visite officielle en Algérie, l’après-midi du 19 novembre (heure locale), à Alger, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue algérien Sifi Ghrieb ont assisté à un forum économique Vietnam – Algérie, placé sous le thème « Pour un partenariat économique efficace et durable ».



Depuis plus de 60 ans, les relations diplomatiques Vietnam – Algérie ne cessent d’être consolidées. L’Algérie est actuellement l’un des partenaires commerciaux importants du Vietnam en Afrique, et les deux parties se sont fixé l’objectif d’atteindre prochainement un volume d’échanges commerciaux de 1 milliard de dollars.



Avec plus de 500 délégués représentant les organes gouvernementaux et les entreprises des deux pays, le forum a été organisé dès l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique, témoignant de la volonté commune de concrétiser rapidement ce nouveau cadre de coopération.



Lors du forum, les participants ont été informés du potentiel, des besoins et du climat d’investissement du Vietnam et de l’Algérie, et ont discuté des orientations visant à ouvrir une nouvelle phase de coopération plus dynamique, durable et efficace entre les deux pays.



S’exprimant lors de l’événement, le Premier ministre algérien Sifi Ghrieb a salué la tenue du forum, affirmant la détermination des deux pays à mettre en œuvre rapidement le cadre du partenariat stratégique au service du développement futur. Il a également invité les entreprises algériennes à négocier avec les entreprises vietnamiennes afin d’identifier des opportunités de coopération concrètes, notamment dans les domaines de la technologie, de l’agriculture, de la transformation numérique, de l’énergie, du pétrole et du gaz, de l’industrie pharmaceutique et du tourisme.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole lors de l'événement. Photo: VNA



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le forum économique Vietnam – Algérie revêt un caractère historique, étant organisé juste après la décision d’élever les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique et bénéficiant de la présence des chefs de gouvernement des deux pays. Estimant que l’Algérie dispose d’atouts importants en termes de géographie, de climat et de ressources naturelles, il a invité les entreprises vietnamiennes à intensifier leur coopération et leurs investissements dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, de la pêche, de la transformation agroalimentaire, de la production, ainsi que dans la science et la technologie.



Proposant d’établir et de renforcer les mécanismes de coopération existants pour promouvoir l’investissement et les échanges, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa conviction que, avec une nouvelle dynamique et de nouvelles ressources, les deux pays agiront à la hauteur de leur partenariat stratégique et seront dignes de l’héritage précieux bâti par les générations précédentes.



Il a souligné que, si les orientations relèvent des deux États et de leurs dirigeants, la concrétisation des projets dépendra des ministères, des secteurs et surtout des entreprises, qui doivent tirer parti des potentiels, des opportunités et des avantages compétitifs afin de contribuer au développement prospère des deux nations.-VNA/VI