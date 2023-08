Forum économique vert 2023 à Ho Chi Minh-Ville

Le Forum économique vert 2023, placé sous le thème « Zéro émission nette – chemin menant au développement durable », organisé par le magazine « Saigon Times » et des partenaires, a eu lieu le 18 août à Ho Chi Minh- Ville.

Photo : baotainguyenmoitruong.vn

Le Vietnam s’est engagé à atteindre d’ici 2050 « zéro esmission nette », ce qui sert de base pour édifier une économie verte et oblige les entreprises à saisir la tendance à la transition verte.



Le professeur et docteur Jonathan Pincus, économiste international principal du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a souligné l’importance de la transition énergétique qui nécessite des solutions technologiques, l’utilisation des matériaux économes en énergie et le développement des énergies renouvelables…



De son côté, Ha Dang Son, directeur adjoint du Programme d’énergies à faibles émissions du Vietnam II (Vietnam Low Emission Energy Program - V-LEEP II) de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), a déclaré que le Vietnam devrait promouvoir des modèles commerciaux adaptés aux besoins du marché des énergies renouvelables et à l'objectif de croissance verte.

Quant à Lam To Trinh, directrice générale adjointe de la compagnie NS BlueScope Vietnam, elle a souligné que les entreprises qui souhaitent participer au marché mondial ont besoin d'une feuille de route spécifique sur la réduction des émissions de carbone en suivant de près les orientations du gouvernement vietnamien concernant « zéro émission nette ».



Selon Phan Van Mai, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, la mégapole du Sud a publié une stratégie et un plan pour développer une économie verte.



Ho Chi Minh-Ville consacre et mobilise des ressources pour accompagner les entreprises et œuvrer avec le gouvernement pour réaliser les Objectifs de Développement durable et de croissance verte..., a-t-il déclaré.