Forum de Xiangshan à Pékin : Le général Phan Van Giang multiplie les rencontres bilatérales

Le général Phan Van Giang (gauche), vice-secrétaire de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense du Vietnam et le général de corps d’armée chinois Dong Jun, ministre chinois de la Défense, à Pékin. Photo : VNA

À l’occasion de sa participation au 12e Forum de Xiangshan à Pékin, le général Phan Van Giang, vice-secrétaire de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense du Vietnam, a eu, le 18 septembre après-midi, des rencontres bilatérales avec ses homologues de Chine, du Laos, de Mongolie et le vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Défense.

Lors de sa rencontre avec le général de corps d’armée chinois Dong Jun, les deux ministres ont salué le renforcement continu des relations entre les deux Partis et les deux pays. Ils ont constaté que la coopération en matière de défense se traduisait désormais de manière plus « substantielle », à travers des échanges de délégations, des contacts de haut niveau, des programmes de formation, des coopérations interarmées, navales et frontalières, ainsi que des recherches et échanges académiques conjoints.

Ils ont convenu de poursuivre la mise en œuvre efficace des mécanismes annuels de coopération, tels que les échanges d’amitié à la frontière, les patrouilles conjointes terrestres et maritimes, les entraînements communs ou encore la coopération dans l’industrie de défense.

Avec le ministre laotien de la Défense, le général de corps d’armée Khamlieng Outhakaysone, les deux parties ont dressé un bilan positif de la coopération depuis le début de l’année. Ils ont décidé d’intensifier certaines activités prioritaires, dont la réunion annuelle des trois ministres de la Défense du Cambodge, du Laos et du Vietnam, ainsi qu’un exercice conjoint de secours et de sauvetage des trois armées, prévu au Laos.

Le Vietnam a par ailleurs affirmé sa disponibilité à accompagner le Laos dans l’organisation des célébrations du 50e anniversaire de sa Fête nationale.

Lors de sa rencontre avec le général Tea Seiha, vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Cambodge, les deux parties ont souligné que leur coopération reposait sur le protocole 2025-2029 et les plans de coopération annuels. Elles ont convenu d’accorder la priorité à la formation du personnel militaire et de préparer ensemble le plan de coopération 2026.

Elles ont également prévu de renforcer des activités conjointes, notamment la réunion annuelle tripartite des ministres de la Défense et l’exercice commun de sauvetage au Laos, ainsi que la 2e rencontre d’amitié à la frontière Vietnam–Cambodge.

Avec le ministre mongol de la Défense Batlut Damba, les discussions ont porté sur la poursuite des échanges de délégations, en particulier au haut niveau, la participation active aux événements multilatéraux, le développement de la coopération en matière de formation, d’industrie de défense, ainsi que dans le domaine du sport et de la culture militaires.

En marge du forum, Phan Văn Giang a également eu des échanges avec le général de corps d’armée Álvaro López Miera, ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba ; le ministre singapourien de la Défense Chan Chun Sing ; le général Julio Cesar Aviles, commandant en chef des forces armées du Nicaragua, pour discuter du renforcement des liens de coopération militaire avec leurs pays respectifs. - VNA/VI