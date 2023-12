Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue cambodgien Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet ont assisté le 12 décembre à un Forum de promotion de l'investissement et du commerce Vietnam-Cambodge.Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques il y a 56 ans, les relations entre le Vietnam et le Cambodge n'ont cessé d'être consolidées et développées en tous domaines, a souligné le Premier ministre cambodgien, ajoutant que le Vietnam était donc le premier pays de l'ASEAN qu'il avait choisi de visiter après avoir pris ses nouvelles fonctions.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole. Photo: VNA