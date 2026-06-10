Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026 : le Vietnam appelle à renforcer la solidarité et la résilience régionale

La proposition du Vietnam concernant les sujets de discussion du Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026 (AFF), portant sur la solidarité et la résilience de l’ASEAN, s’aligne parfaitement avec les intérêts de l’ensemble des États membres.



C’est ce qu’a affirmé le professeur Mi Liang, directeur du Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est à l’Université des études étrangères de Pékin (Chine), lors d’une interview accordée aux correspondants de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Pékin, à l’occasion du Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026, qui s’est tenu les 9 et 10 juin à Hanoï.

Cérémonie d'ouverture du Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026. Photo: VNA



Selon cet expert, ce forum s'impose désormais comme une plateforme de dialogue ouverte, complétant les mécanismes officiels existants de l’ASEAN. Il met l'accent sur la construction d'une Communauté de l'ASEAN centrée sur les citoyens, la promotion de la transition vers un nouveau modèle de croissance dans un contexte d'instabilité mondiale, la protection des intérêts et de la résilience de tous, et la garantie qu'aucun groupe ne soit laissé pour compte. La solidarité et la résilience demeurent les piliers fondamentaux de la cohésion de l'ASEAN, a insisté le professeur.



Par ailleurs, la prévention des conflits a été identifiée comme l’un des thèmes majeurs de cette édition, visant à maintenir la paix, la stabilité régionale et à instaurer un environnement sécuritaire propice au développement. L’universitaire chinois a estimé que les relations entre les pays de l'ASEAN sont fondamentalement harmonieuses, estimant que le bloc doit continuer de renforcer les mécanismes de dialogue, de consultation et de médiation pour résoudre les divergences.



L'IA et ses technologies concernées sont essentielles pour le développement futur de l'ASEAN, a-t-il dit, tout en soulignant la nécessité pour les pays de la région de saisir de nouvelles tendances technologiques. D'après lui, il s'agit d'un des thèmes clés du forum, car les questions relatives à la promotion de l'IA pour renforcer le développement régional, tout en relevant conjointement les défis communs en matière de gouvernance, d'éthique et de cybersécurité, sont soulevées et nécessitent un examen approfondi.



Le fait que le Vietnam accueille ce forum pour la troisième année consécutive, une initiative lancée lors du 43e Sommet de l’ASEAN à Jakarta en 2023 et déjà organisée avec succès à deux reprises, témoigne de la bonne volonté et du sens des responsabilités du pays dans sa contribution à l’essor de la communauté régionale, ainsi que de son influence croissante et de son positionnement renforcé dans la région et dans le monde.



Le succès des éditions précédentes, marqué par la participation de hauts responsables de l’ASEAN et de partenaires majeurs comme la Chine, reflète la montée en puissance du Vietnam sur le plan diplomatique.



En conclusion, le professeur Mi Liang s'est déclaré convaincu que le Forum de l’avenir de l’ASEAN jouera un rôle de plus en plus important dans les affaires régionales et deviendra une plateforme essentielle au développement de l’ASEAN.-VNA/VI