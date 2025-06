Forum de Davos d'été : la presse chinoise couvre les activités du PM Pham Minh Chinh à Tianjin

Photo: VNA

La récente participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à la 16e réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (WEF), surnommé Forum de Davos d'été, à Tianjin, en Chine, a reçu une large couverture de la part des grands médias chinois.

Les médias chinois ont affectueusement qualifié le Premier ministre Pham Minh Chinh de « client régulier » ou « hôte fréquent » du Forum de Davos d'été, marquant sa troisième participation consécutive à cet événement majeur.

Selon la Radio et Télévision Centrale de Chine (CMG), le thème de cette 16e édition du forum : « L'entrepreneuriat pour une nouvelle ère », a offert une plateforme pour les économies, dont le Vietnam, afin d'explorer des solutions aux défis actuels et d'assurer un développement durable.

Beijing Daily a également souligné que la participation successive du dirigeant vietnamien. La coopération et les échanges de plus en plus étroits entre la Chine et le Vietnam rendent sa présence continue encore plus remarquable.

Beijing Evening News a cité les propos du Premier ministre Pham Minh Chinh sur les relations Vietnam-Chine, insistant sur « la loyauté et la responsabilité mutuelle » qui ont forgé des liens étroits et profonds entre les deux nations. Sa participation ininterrompue au forum est une preuve éloquente de la densité croissante des liens de coopération bilatérale.

Le portail de l’administration de Tianjin a mis en avant les activités du Premier ministre Pham Minh Chinh au Forum des entreprises Chine-Vietnam, où il a appelé les entreprises des deux pays à renforcer leur coopération économique et commerciale.

Il a également exhorté à la construction d'une communauté d’avenir partagé entre le Vietnam et la Chine, affirmant que les politiques de réforme et d'ouverture du Vietnam offriront un environnement commercial équitable aux entreprises chinoises.

Par ailleurs, Chinanews.com a rapporté l'appel du chef du gouvernement vietnamien à l’unité des nations asiatiques face aux défis communs tels que le protectionnisme, la crise climatique ou les pénuries de ressources. Il a plaidé pour une “ère asiatique” prospère et durable, fondée sur la solidarité, l’innovation et l’intégration économique.

Pham Minh Chinh a formulé cinq propositions concrètes, parmi lesquelles figurent la promotion de la paix et de la coopération régionale, l’innovation technologique, le développement durable, l’encouragement de l’entrepreneuriat et le renforcement des liens socioculturels. Il a également proposé la création d'un « réseau d'innovation asiatique » et d'un « portail d'information sur l'innovation asiatique » visant à soutenir les PME et les start-up.

Enfin, dans le cadre du forum, Pham Minh Chinh a rencontré son homologue chinois, Li Qiang. Ce dernier a rappelé l'importance du partenariat stratégique global entre les deux pays, renforcé notamment depuis la visite en avril du président chinois Xi Jinping au Vietnam. Le chef du gouvernement chinois a exprimé son soutien à la connexion au développement avec le Vietnam et a salué l'adhésion du Vietnam en tant que pays partenaire du groupe BRICS. -VNA/VI