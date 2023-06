Dans l'après-midi du 23 juin, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol ont participé à un Forum d’affaires Vietnam - République de Corée.

Photo: VNA

Le forum a réuni des dirigeants de ministères, agences et organisations vietnamiens et sud-coréens, ainsi que plus de 500 représentants d'associations, groupes et entreprises des deux pays.



Dans son discours, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré qu'actuellement, plus de 8.000 entreprises sud-coréennes opéraient au Vietnam. Il a affirmé que les deux pays devaient porter leurs relations à une nouvelle hauteur, renforçant les échanges commerciaux pour porter le commerce bilatéral à 150 milliards de dollars d'ici 2030.

Selon lui, les deux parties doivent en outre renforcer leur coopération dans des domaines tels que la transformation numérique, la transformation énergétique et les énergies renouvelables...



De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que dans son processus de développement, le Vietnam saluait la participation active des investisseurs étrangers, dong ceux de République de Corée.

Il a appelé les entreprises sud-coréennes à investir dans des domaines potentiels tels que l'innovation, la transformation numérique, la biotechnologie, l'électronique, les semi-conducteurs, l'économie verte, l'agriculture de haute technologie, notamment les industries culturelles et de divertissement...



Auparavant, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une table ronde pour discuter de questions visant à promouvoir la coopération en matière de commerce et d'investissement dans la nouvelle période, avec des dirigeants d'associations et de grandes entreprises sud-coréennes.



Les hommes d’affaires sud-coréens ont affirmé que le Vietnam était un partenaire important, stratégique. Ils se sont engagés à accompagner le Vietnam pour une prospérité commune.



Pour sa part, Pham Minh Chinh a demandé aux entreprises sud-coréennes d’avoir des stratégies d’investissement à long terme au Vietnam, de s’intéresser à la protection de l’environnement et au bien-être social parallèlement au développement économique. Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement vietnamien accompagnait toujours les entreprises dans l'esprit de "bénéfices harmonieux, risques partagés".