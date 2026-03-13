Forum d’affaires Vietnam - Australie-Occidentale : Opportunités en matière de commerce et d’investissement

La consule générale Nguyen Thanh Ha (deuxième à droite) avec des représentants d'entreprises participant au forum. Photo : VNA

Le 12 mars, le Consulat général du Vietnam dans la ville de Perth en collaboration avec le Conseil des entreprises Australie-Occidentale - Vietnam (WAVBC) a organisé le Forum d’affaires intitulé « Vietnam - Australie-Occidentale : Opportunités dans le domaine du commerce et de l’investissement ».



Cet événement a réuni une participation nombreuse de représentants de l’administration de l’État, du corps diplomatique, d’organisations de promotion commerciale, ainsi que de nombreux chefs d’entreprise et investisseurs vietnamiens et australiens.



Dans son allocution d’ouverture, Nguyen Thanh Ha, consule générale du Vietnam à Perth, a mis en exergue le fait que, grâce à ses atouts majeurs dans les secteurs de l’énergie, des minerais stratégiques, de l’agriculture, de l’éducation et des technologies, l’État de l’Australie-Occidentale s'impose comme un partenaire important pour le Vietnam. Elle a affirmé que le consulat général continuera de jouer pleinement son rôle de passerelle institutionnelle afin d’aider les entreprises des deux pays à intensifier leur coopération, contribuant ainsi à porter les relations économiques entre le Vietnam et l’Australie-Occidentale à un niveau correspondant à l’envergure du Partenariat stratégique global Vietnam -Australie.



De son côté, Tran Thi Thanh My, consule générale adjointe du Vietnam à Sydney et cheffe de l’Office du commerce du Vietnam en Australie, a présenté un panorama global de l'économie vietnamienne. Elle a affirmé que le Vietnam n’est pas uniquement un marché de consommation au potentiel immense, mais constitue également un centre manufacturier de premier plan et un maillon essentiel au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales.



Concernant la coopération bilatérale, elle a particulièrement insisté sur les secteurs à fort potentiel tels que l’énergie, les mines, l’industrie de haute technologie, l’agriculture de pointe, la formation, la logistique et l’économie numérique. Elle a réitéré que l’Office du commerce du Vietnam en Australie demeure prêt à accompagner les investisseurs et les entreprises pour fournir des informations stratégiques sur le marché et résoudre les difficultés rencontrées dans le processus d'investissement et de commerce. Pour sa part, Robyn Robb, directrice exécutive chargée des relations internationales du ministère de l’Énergie et de la Diversification économique de l’Australie-Occidentale, a réaffirmé que le Vietnam était un partenaire stratégique dans la politique d’expansion commerciale et de diversification des approvisionnements de l’État.



Parallèlement, Arnold Jorge, directeur général du Conseil australien de l'exportation, a préconisé un renforcement des échanges bilatéraux en s'appuyant sur les technologies vertes, l’intelligence artificielle et l’agroalimentaire de luxe, tout en notant que le Vietnam s’affirme comme une base de production pour les marques australiennes.



Par ailleurs, Huynh Cong Thang, président d’Innovation Lab, a identifié la coopération en matière d’innovation comme une orientation majeure pour stimuler les relations économiques et technologiques futures entre le Vietnam et l’Australie-Occidentale dans les temps à venir.



Pour sa part, Vietnam Airlines a exposé ses projets d'expansion de lignes aériennes directes afin de faciliter le commerce et le tourisme.



Ce forum a ainsi favorisé des connexions directes entre les entreprises, ouvrant des perspectives concrètes de collaboration dans les domaines de l’énergie, de la production industrielle, de l’éducation et de la technologie. -VNA/VI