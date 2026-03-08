Forte hausse des prix des carburants à partir du 7 mars

À 15 heures le 7 mars, les prix des carburants au Vietnam ont été fortement ajustés à la hausse. Photo: VNA

À 15 heures le 7 mars, les prix des carburants au Vietnam ont été fortement ajustés à la hausse, conformément à la décision conjointe du ministère de l’Industrie et du Commerce et du ministère des Finances.

Cette décision a été prise en tenant compte de l’évolution récente des cours du pétrole sur le marché mondial, des fluctuations du taux de change entre le dong vietnamien et le dollar américain, ainsi que des réglementations en vigueur.

Selon la nouvelle grille tarifaire, l’essence E5RON92 est désormais plafonnée à 25 226 dongs le litre, soit une hausse de 3 777 dongs par rapport à la période précédente. L’essence RON95-III atteint un maximum de 27 047 dongs le litre, en augmentation de 4 707 dongs.

Les autres produits pétroliers ont également connu des hausses importantes. Le diesel 0.05S est fixé à un maximum de 30 239 dongs le litre, en hausse de 7 207 dongs. Le kérosène s’établit à 35 091 dongs le litre, soit une augmentation de 8 490 dongs. Quant au fioul mazout 180CST 3.5S, il est désormais vendu au prix maximal de 21 327 dongs le kilogramme, en progression de 3 831 dongs.

Depuis le début de l’année 2026, les prix des carburants au Vietnam ont fait l’objet de onze ajustements. L’essence RON95 a été réduite à quatre reprises et augmentée sept fois, tandis que l’essence E5RON92 a également enregistré quatre baisses et sept hausses. Le diesel, pour sa part, a connu deux diminutions et neuf augmentations. -VNA/VI