Forte hausse des arrivées touristiques internationales à Phu Quoc

Plage de Phu Quoc. Photo: Sun Group

L'île de Phu Quoc a connu au premier trimestre un bond de plus de 200% du nombre de visiteurs étrangers par rapport à la même période de l'année dernière. La forte hausse a notamment concerné les touristes venus de la République de Corée et de Taïwan (Chine).

Selon un rapport de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, en avril, le nombre d'arrivées internationales dans le pays a atteint environ 1,6 million, soit une croissance de 58,2% en rythme annuel, portant le total au cours des quatre premiers mois à 6,2 millions, en hausse de 68,3% sur un an.

À ce jour, presque toutes les localités du pays ont enregistré une hausse du nombre de touristes étrangers. Et Phu Quoc, surnommée « l’île des perles », dans la province de Kien Giang du delta du Mékong, s'est démarquée nettement à cet égard.

Concrètement, entre janvier et avril, Kien Giang a accueilli 221.657 Sud-Coréens, soit un bond de 165% en variation annuelle. En particulier, le nombre de visiteurs taïwanais dans la province a été multiplié par 11 fois pour atteindre 82.135 personnes. Environ 90% des visiteurs sud-coréens et taïwanais mentionnés ci-dessus sont venus à Phu Quoc.

Au cours du seul premier trimestre, plus de 500.000 visiteurs étrangers sont arrivés à Phu Quoc, soit une hausse de plus de 200% sur un an. Pendant les vacances à l'occasion du 30 avril (Jour de la Libération du Sud et de la Réunification nationale) et du 1er mai (Fête du travail), qui ont duré cinq jours, le nombre de visiteurs étrangers dans la localité a augmenté de 12% en un an et était 2,4 fois plus que celui de visiteurs vietnamiens.

Ces signes positifs sont en partie attribués aux efforts concertés des autorités locales et des milieux d'affaires pour améliorer la position et la compétitivité de Phu Quoc dans le secteur du tourisme. En plus de tirer parti des atouts naturels et culturels de la région pour développer des produits innovants, l'île de Phu Quoc se concentre sur le développement des ressources humaines, les investissements dans les infrastructures.

Une pléthore d’hôtels et de complexes de luxe au design unique ont élevé Phu Quoc sur la carte mondiale des hébergements haut de gamme. Parmi eux, le JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, est conçu par Bill Bensley, l’un des cinq architectes les plus réputés au monde. Ce complexe de villégiature a contribué à positionner l'île aux Perles comme une destination haut de gamme familière pour les milliardaires, les particuliers fortunés et de nombreuses célébrités nationales et internationales.

Pendant ce temps, le Premier Village Phu Quoc a récemment été récompensé lors des Tripadvisor Travellers' Choice Awards 2024, se classant parmi les 3 meilleurs hôtels de luxe au Vietnam, les 21 meilleurs hôtels de luxe au Vietnam - Asie et les 10 meilleurs hôtels et complexes hôteliers au Vietnam.

Selon Sun Group, l'un des principaux investisseurs sur l'île de Phu Quoc, le groupe a construit plus de 60 projets de divertissement, de villégiature et immobiliers de luxe au cours des huit dernières années, dans l'espoir de collaborer avec les autorités locales pour faire de Phu Quoc un remarquable destination du monde, comparable aux paradis touristiques renommés mondiaux comme Boracay, Bora Bora et les Maldives.

Avec ses avantages uniques et les investissements substantiels de grandes sociétés telles que Sun Group et Vingroup, l'attractivité de l'île aux Perles est encore sur le point de croître dans les années à venir.-VNA/VI