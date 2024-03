Fort développement des circuits touristiques dans des localités du Nord

Le tourisme de localités du Nord du Vietnam a connu une croissance significative en 2023, avec plusieurs sites récompensés par les World Travel Awards, souvent appelés les "Oscars du tourisme".

La baie d'Ha Long - "une des meilleures destinations pour contempler les levers et couchers du soleil". Photo : baoquangninh

Hanoï a été honorée en tant que "meilleure destination urbaine d'Asie 2023" et "première destination urbaine mondiale pour des courts séjours". La province de Ha Giang a été reconnue comme la "Première destination touristique émergente d'Asie". Ha Nam a été nommée "première destination culturelle d'Asie", Moc Chau a été élue "première destination naturelle d'Asie", le Parc national de Cuc Phuong a été désigné "meilleur parc national d'Asie", et Tam Dao a été saluée comme la "première ville touristique d'Asie".

De plus, des médias internationaux ont mis en avant d'autres sites comme la baie d'Ha Long, "une des meilleures destinations pour contempler les levers et couchers du soleil" (Travel Leisure Magazine, États-Unis), Hanoï, "une des plus belles destinations d’Asie du Sud-Est" (The Travel Magazine, Canada), et Ninh Binh, "une des meilleures destinations touristiques en 2023" (Forbes Magazine, États-Unis).

Récemment, la baie d'Ha Long et la ville de Sa Pa ont été incluses dans la liste des sept destinations récompensées par les Traveler's Choice Awards Best of the Best de Tripadvisor.

Vu The Binh, président de l'Association du tourisme du Vietnam, a indiqué que des localités du Nord avaient développé de nombreux nouveaux produits pour attirer les touristes.

D'après l'Autorité nationale du tourisme, en 2023, les recettes touristiques ont atteint 37 800 milliards de dôngs (1,55 milliard de dollars), soit une augmentation de 52,5% par rapport à l'année précédente. Plusieurs villes et provinces du Nord, dont Hanoï, Quang Ninh et Ninh Binh, sont en tête du pays en termes de nombre de touristes et de recettes touristiques en 2023.

Il est prévu que le tourisme continuera de se développer fortement dans le Nord dans un futur proche. Les agences de voyages ont activement promu de nouveaux circuits et produits, dont "un itinéraire, de nombreuses destinations".

Les associations touristiques des villes et provinces du Nord ont intensifié leur collaboration avec les compagnies aériennes nationales et internationales pour présenter des produits, des services et organiser des circuits de manière professionnelle et efficace.