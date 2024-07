Former une ceinture de liens économiques dans le Sud

La route Phuoc-Tan Van de 62 km de long compte 10 voies reliant les parcs industriels de Binh Duong. Photo d'illustration : VNA



Le département de la Planification et de l'Architecture de Hô Chi Minh-Ville vient d'envoyer un document au Comité populaire de la ville pour proposer la mise en œuvre du Projet d'une ceinture industrielle urbaine, de services et de logistique le long du couloir des ceintures 3 et 4 et des autoroutes interrégionales.

Selon l'évaluation du département municipal de la Planification et de l'Architecture, il s'agit des axes de transport stratégiques et vitaux, créant une connexion avec les zones urbaines, les centres industriels et de services de la région du Sud-Est, jouant un rôle dans la promotion de connectivité multirégionales et promouvant le rôle de la zone urbaine centrale de Hô Chi Minh-Ville dans ses relations avec la région du Sud-Est. Le développement des ceintures 3 et 4 et la formation prochaine d'autoroutes contribueront à élargir l'espace de développement, créer une nouvelle dynamique de développement et favoriser la formation de ceintures industrielles, de services et de logistique importants dans la région.

Hô Chi Minh-Ville est une ville du ressort central, occupant une position géographique stratégique au centre de la région du Sud-Est. L'exploitation de ses potentiels de développement, en particulier dans l'industrie de haute technologie, les services et la logistique, revêt une signification importante pour promouvoir le développement socio-économique de la région du Sud-Est et du pays.

Selon l'expert en urbanisme, l'architecte Ngo Viet Nam Son, la connexion entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces de Binh Duong, Dong Nai, Ba Ria-Vung Tau est le plus important et doit être prioritaire."Si nous pouvons construire un système de corridors reliant la logistique, les services et l'industrie entre ces quatre localités, cela créera certainement une percée dans la promotion du PIB régional de chaque localité ainsi que de l'économie nationale", a-t-il dit.

Actuellement, le développement des ceintures 3 et 4 et le système d'autoroutes du Sud-Est est accéléré, créant ainsi de très bonnes conditions pour resserrer les liens et les connexions au sein de cette région clé", a-t-il ajouté.

Hô Chi Minh-Ville ambitionne de devenir une ville industrielle moderne d’ici 2030, un centre industriel de haute technologie, un centre de recherche et développement, un centre de startup et d'innovation du pays et de l'Asie du Sud-Est. D'ici 2050, Hô Chi Minh-Ville deviendra une ville dotée d'une industrie moderne, comparable à celui de grandes villes de la région.

"Pour atteindre cet objectif, Hô Chi Minh-Ville doit identifier les zones de production industrielle concentrées associées aux zones et aux clusters industriels, aux zones de production afin de garantir les infrastructures nécessaires au développement industriel dans la prochaine étape. Il faut organiser un espace de développement industriel associé aux liens régionaux", a déclaré le Dr Truong Minh Huy Vu, directeur adjoint de l'Institut de recherche et de développement de Ho Chi Minh-Ville.

En conséquence, des projets de production industrielle de soutien de Hô Chi Minh-Ville et de la région du Sud-Est et certaines industries de la ville peuvent être élargis dans la région du Sud-Est, dans le delta du Mékong et même dans d'autres localités. En outre, Hô Chi Minh-Ville est le noyau et le pôle de croissance de la région dynamique du sud, relié au corridor de services urbains et industriels des provinces de Binh Duong, Dong Nai et Ba Ria-Vung Tau.

​Dans le but de s'orienter vers une intégration internationale plus profonde et d'une position exceptionnelle dans la région de l'Asie du Sud-Est, la ville doit élargir son espace de liens pour maximiser ses avantages. - VNA/VI