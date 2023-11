Formation sur le droit international humanitaire destinée aux soldats de maintien de la paix vietnamiens

Des participants au cours de formation sur le droit international humanitaire pour les officiers et du personnel. Photo : VNA

Le Département vietnamien des opérations de maintien de la paix a coordonné le 27 novembre avec les agences du ministère de la Défense et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) l'organisation d'un cours de formation sur le droit international humanitaire pour les officiers et du personnel qui devrait rejoindre la rotation 6 des hôpitaux de campagne de niveau 2 du Vietnam et la rotation 3 de l'unité d'ingénierie.

Au total, 156 stagiaires ont participé à la formation de quatre jours qui leur fournit des connaissances de base et essentielles sur le droit international humanitaire, les environnements de conflit, les personnes protégées par la loi et les types de violations.

Il s'agit du premier cours de formation destiné aux soldats de la paix qui devraient participer à la rotation 6 des hôpitaux de campagne de niveau 2 et à la rotation 3 de l'unité du génie avant de participer aux missions de maintien de la paix de l'ONU au Soudan du Sud et à Abyei.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le colonel Nguyen Nhu Canh, directeur adjoint du Département vietnamien des opérations de maintien de la paix, a souligné que la compréhension de l'environnement de conflit et des principes internationaux de garantie des droits humanitaires et de l'homme aiderait les soldats de maintien de la paix vietnamiens à être bien préparés à leur travail.

La formation contribue également à consolider et à renforcer la coopération dans le domaine du maintien de la paix des Nations Unies entre le Vietnam et le CICR, a-t-il déclaré.

Lloyd Gillett, expert principal des forces armées du CICR à Bangkok (Thaïlande), a déclaré qu'au cours du processus de formation, les stagiaires apprennent également le droit des opérations militaires, l'application du droit international humanitaire dans les activités de soutien de la paix, les responsabilités du commandant ainsi que le contenu lié à la violence sexuelle dans les conflits.

Il a déclaré que le droit international humanitaire n'est pas seulement un ensemble de règles qui doivent être appliquées et suivies, mais aussi un outil efficace permettant aux commandants à tous les niveaux d'élaborer des plans militaires.

Depuis 2015, le CICR aide le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam à organiser des activités de formation similaires. Au cours des dernières années, les deux parties se sont toujours efforcées de maintenir d'importantes activités de formation, même pendant la pandémie de COVID-19.