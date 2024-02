Formation sur l'échange de quotas d'émission et le marché du carbone

Le 26 février, une formation sur l'échange de quotas d'émission (ETS) et le marché du carbone, à l’intention des entités publiques concernées, a débuté à Hanoï.

L'événement réunit 145 représentants de différents ministères et secteurs impliqués dans l'établissement et le fonctionnement d'une plateforme d'échange de crédits carbone et d'un marché du carbone au Vietnam, ainsi que ceux d’autres parties concernées.

La formation de deux jours, une première au Vietnam, est organisée par le Partenariat pour la transition énergétique en Asie du Sud-Est (ETP), en collaboration avec le Département du changement climatique du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Mai Kim Lien, directrice adjointe du Département du changement climatique, a souligné que le Vietnam comptait actuellement 150 projets bénéficiant de 40,2 millions de crédits carbone, et était l'un des quatre pays ayant le plus de projets de crédit enregistrés dans le cadre du Mécanisme de développement propre (MDP).

Dans le cadre d'un protocole d’accord entre le Département du changement climatique et le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS), l’ETP comprend plusieurs initiatives de soutien. Une de ces initiatives concerne la sélection et le guide sur l'utilisation d'un outil de simulation pour l'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. Cet outil est conçu pour aider les parties concernées à mieux comprendre les fonctionnalités, les processus opérationnels, de gestion et d'échange de quotas d'émission et de crédits carbone sur la plateforme d'échange, a expliqué Mai Kim Lien.

La formation aidera à renforcer la compréhension des parties prenantes sur leurs positions et rôles respectifs dans le développement du marché du carbone du Vietnam, à développer une collaboration plus étroite visant à mettre en place et à gérer efficacement le marché, selon Fritzie Vergel, représentante de l'ETP.

Dans le cadre de cette formation, des experts internationaux partagent leurs connaissances sur la mise en œuvre de la tarification du carbone à l'échelle mondiale et les préparatifs nécessaires pour le fonctionnement du marché du carbone, les principes de l'échange de quotas d'émission, entre autres. -VNA/VI