Football masculin: nouveau sélectionneur pour l'équipe nationale et l'équipe U23

L’entraîneur français Philippe Troussier. Photo: VNA

La Fédération vietnamienne de football (VFF) a confirmé le 16 février la nomination de Philippe Troussier à la tête de l'équipe nationale et de l'équipe des moins de 23 ans (U23) du Vietnam.

Jusqu'à présent, la VFF et l’entraîneur français sont fondamentalement parvenus à un consensus sur le contenu lié au travail du sélectionneur de l'équipe nationale et de l'équipe U23, ainsi que sur les objectifs dans la période à venir.