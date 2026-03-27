Football: Le Vietnam s’offre un succès net 3-0 contre le Bangladesh

Hai Long inscrit un but après une percée et une belle finition. Photo : VNA

Dans la soirée du 26 mars, le match amical international disputé dans le cadre des FIFA Days de mars 2026 entre le Vietnam et le Bangladesh s’est déroulé au stade Hang Day, à Hanoï.



Dominatrice tout au long de la rencontre et portée par le soutien enthousiaste de ses supporters, la sélection vietnamienne s’est imposée sur le score de 3-0.



Ce succès constitue un signal positif pour la sélection vietnamienne, qui s’apprête à affronter la Malaisie au stade Thien Truong le 31 mars.

La tête de l’attaquant Nguyen Xuan Son (n°12, Vietnam). Photo : VNA



Classé 103e mondial, le Vietnam a déjà assuré sa qualification pour la phase finale de la Coupe d’Asie 2027 (Asian Cup). Son dernier match du groupe F des éliminatoires finaux de la compétition face à la Malaisie se disputera à 19h00 le 31 mars au stade Thien Truong, dans la province de Ninh Binh. -VNA/VI