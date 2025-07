Football : l’AFC félicite l’équqipe nationale féminine du Vietnam

La Confédération asiatique de football (AFC) félicite l’équqipe nationale féminine du Vietnam. Photo: VFF

La Confédération asiatique de football (AFC) a adressé une lettre de félicitations à la Fédération vietnamienne de football (VFF) et à l'équipe nationale féminine du Vietnam, suite à l'excellente performance de l'équipe, qui a terminé en tête du groupe E et s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Asie féminine de l'AFC 2026 en Australie.

Dans sa lettre, l'AFC a félicité l'équipe nationale féminine du Vietnam pour sa première place du groupe E lors des qualifications et sa qualification officielle pour la phase finale de la Coupe d'Asie féminine de l'AFC 2026.

La détermination de l'équipe a été clairement démontrée tout au long de la campagne de qualification pour la Coupe d'Asie 2026.

Outre la reconnaissance des performances professionnelles de l'équipe féminine du Vietnam, l'AFC a également exprimé sa gratitude à la VFFl et au comité d'organisation local pour l'organisation réussie des qualifications du groupe E, du 29 juin au 5 juillet à à la province de Phu Tho (Nord).

Selon l’AFC, le dévouement, les efforts inlassables et le professionnalisme dont ont fait preuve la VFF et le comité d'organisation local dans l'organisation et la gestion des qualification pour la Coupe d'Asie 2026 sont louables.

L’AFC remercie le comité d'organisation pour l'accueil attentionné et chaleureux réservé à la délégation de l'AFC et aux équipes participantes tout au long de la compétition.

À la fin de sa lettre, l'AFC a adressé ses meilleurs vœux à l'équipe féminine du Vietnam et exprimé son espoir de l'accueillir lors de la phase finale qui aura lieu en mars 2026. -VNA/VI