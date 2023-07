Football: FIFA apprécie l'entraîneur Mai Duc Chung et son équipe

La page d'accueil de la Fédération internationale de football (FIFA) a publié un article présentant l'entraîneur Mai Duc Chung et son équipe à la veille de la Coupe du Monde féminine de 2023, intitulé "Le Vietnam pionnier prêt à innover".

La FIFA a salué les compétences du coach Mai Duc Chung ainsi que ses réalisations passées. L'article souligne que "l'entraîneur Mai Duc Chung a acquis une solide expérience dans la direction de l'équipe nationale de football féminin du Vietnam. Il occupe ce poste depuis 1997".

L'entraîneur Mai Duc Chung. Photo: magazine Dep

Selon l'article, Mai Duc Chung possède une longue expérience de travail avec l'équipe nationale féminine. Ayant pris les rênes pour la première fois en 1997, il a eu plusieurs sorts en charge, entre des séjours avec des clubs vietnamiens et des équipes nationales masculines du groupe d'âge. Il a connu un succès significatif avec l'équipe nationale féminine, menant le Vietnam à cinq médailles d'or aux Jeux d'Asie du Sud-Est. Son couronnement est survenu lorsqu'il a supervisé la qualification du Vietnam pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande 2023, après avoir formé une équipe qui mélange une qualité technique impressionnante avec une éthique de travail collective féroce. Mai Duc Chung est un tacticien flexible et pragmatique.

La footballeuse Thanh Nha. Photo: magazine Dep



L'article a également apprécié le talent de Thanh Nha. La réputation de Thanh Nha comme l'un des jeunes talents les plus excitants du football vietnamien a été renforcée par ses performances accrocheuses lors de la Coupe d'Asie 2022. Le rythme et la capacité de dribble de l'attaquant de 21 ans aident le Vietnam à soulager la pression et à avancer dans des zones d'attaque dangereuses. Thanh Nha, qui est à l'aise de jouer en tant qu'attaquant central ou dans de larges zones, possède également la capacité de faire des passes de séparation en défense.

Les joueuses Huynh Nhu (gauche) et Thuy Trang. Photo: VFF



Quant à Huynh Nhu, elle est devenue la première joueuse vietnamienne à rejoindre un club européen professionnel lorsqu'elle a signé avec l'équipe portugaise Lank Vilaverdense en août 2022. Après une période d'installation dans son nouveau club, la joueuse de 31 ans s'est désormais fermement établie comme une joueuse clé pour Vilaverdense, mettant régulièrement en valeur sa gamme dynamique d'attributs et contribuant à des objectifs vitaux. Attaquante habile, vive et intelligente, la capacité de finition clinique de Nhu l'a vue devenir la meilleure buteuse du Vietnam. Huynh Nhu est un exemple pour ses coéquipières, avec son esprit combatif et ses efforts inlassables. -VNA/VI