Football féminin : le Vietnam présente un beau spectacle en amical face à l’Allemagne

Malgré une défaite serrée 1-2 face à l’Allemagne au stade d’Offenbach près de Francfort le 24 juin, l’équipe féminine vietnamienne de football a présenté un beau spectacle lors du match amical.

Performance exceptionnelle de la gardienne Kim Thanh Lors du match amical. Photo: VNA

En première mi-temps, les joueuses allemandes ont dominé le match dès la première minute. Elles ont continuellement mis la pression sur la gardienne vietnamienne Kim Thanh. À la troisième minute, l’attaquante Pauling Krumbiegel a marqué un but pour l’Allemagne.

Pourtant, dès la 15e minute, le Vietnam reprend une partie du contrôle et multiplie les bonnes tentatives. À la 42e minute, Duong Thi Van a réussi un beau tir de loin vers le but de l’Allemagne, mais n’a pas réussi à vaincre la gardienne Frohms.