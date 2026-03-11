Foodex Japan 2026 : vitrine pour les produits agricoles transformés du Vietnam

L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, visite un stand présentant des fruits vietnamiens. Photo : VNA

Le 10 mars, le Salon international des produits alimentaires et boissons Foodex Japan 2026 a ouvert ses portes au centre d’exposition Tokyo Big Sight, à Tokyo, au Japon.



Lors de cet événement de quatre jours, du 10 au 13 mars, de nombreuses entreprises vietnamiennes du secteur agroalimentaire présentent de nouveaux produits de haute qualité, dans le but d’élargir les opportunités de coopération et d’exportation vers le marché japonais.



Le pavillon du Vietnam, d’une superficie de 204 m², rassemble 26 entreprises spécialisées dans la production et la transformation alimentaires.



Parmi les temps forts du pavillon vietnamien figurent plusieurs nouveaux produits présentés pour la première fois au Foodex, notamment le jus d’ananas frais pur conditionné en briques carton de la société par actions Doveco, des produits à base de champignons du Dalat Mushroom Village ainsi que le raisin de mer de l’entreprise GCAP VN.



S’adressant à la VNA, Trinh Van Duong, directeur commercial de Doveco, a indiqué qu’à l’occasion du Foodex 2026, l’entreprise présentait une nouvelle gamme de jus d’ananas frais pur conditionné dans des emballages carton Tetra Pak, en remplacement des boîtes métalliques traditionnelles. Il a ajouté que ce produit était exporté vers le Japon depuis novembre 2025, avec un volume initial de plus de 2.000 tonnes. Fait notable, ce produit est déjà distribué dans les supermarchés Seven-Eleven au Japon, témoignant de l’accueil positif du marché japonais pour les produits agricoles transformés du Vietnam.

Le pavillon des entreprises vietnamiennes attire de nombreux visiteurs. Photo : VNA



Foodex Japan est l’un des salons des produits alimentaires et boissons les plus importants et les plus anciens d’Asie. L’édition 2026 attire environ 3.000 entreprises issues de 74 pays et territoires, avec près de 4.000 stands d’exposition. L’événement est considéré comme une plate-forme majeure permettant aux entreprises du secteur de rechercher des partenaires, de développer les échanges commerciaux et de présenter de nouveaux produits aux marchés asiatique et mondial. -VNA/VI