Fonte du bronze de Ngu Xa : préserver un héritage artistique séculaire

Ces 500 dernières années, les bronzes fondus de Ngu Xa sont devenus de magnifiques chefs-d’œuvre de l’art national. Cependant, le village ne compte désormais plus qu’un seul atelier familial de moulage du bronze, selon le quotidien anglophone Việt Nam News.

La fonte du bronze au village de Ngu Xa est l’une des quatre professions d’élite de la capitale royale de Thang Long, aujourd’hui Hanoï. Cependant, en cette période d’industrialisation et de modernisation, les artisans sont confrontés à des défis pour préserver leur métier.Pendant des siècles, de nombreux villages d’artisans célèbres ont prospéré le long des rives du lac de l’Ouest de la ville. Dans les années 1500, des artisans qualifiés en matière de moulage du bronze ont émigré à Thang Long et ont créé un atelier. Cet atelier s’est finalement élargi pour inclure cinq villages voisins, qui ont collectivement adopté le nom de Ngu Xa, signifiant "cinq villages".Le village de Ngu Xa comptait auparavant plus de 20 ateliers de familles de quatre clans – les Nguyen, Le, Do et Tran -, chacun occupant une superficie importante et abritant un ou deux fours. Ils produisaient une large gamme d’objets, notamment des pots, des plateaux, des vases, ainsi que des cloches, des statues, des bougeoirs, des brûle-parfums et d’autres objets cultuels.Le village est maintenant situé au bord du lac Truc Bach dans l’arrondissement de Ba Dinh, à Hanoï. Les cloches et les statues en bronze fabriquées par des artisans locaux sont largement appréciées. Les cloches en bronze du village se trouvent dans de nombreuses pagodes et temples à travers le pays.Des exemples notables du savoir-faire des villageois incluent la cloche de la pagode au pilier unique et la statue en bronze de Huyên Thiên Trân Vu dans le temple Quan Thanh, qui mesure près de 4 m de haut et pèse 4 tonnes. Ces statues illustrent le talent, la technique unique et la créativité des artisans de Ngu Xa.De plus, la pagode Thân Quang abrite une statue en bronze du Bouddha Amitabha, haute de 4 mètres et pesant 12,3 tonnes, créée entre 1949 et 1952. Elle est reconnue comme la plus ancienne statue de Bouddha en bronze du pays.

L’atelier de l’artisan Bui Thi Minh est spécialisé dans la production d’objets cultuels traditionnels. Photo: VNS

La fonte du bronze au village de Ngu Xa est l'une des quatre professions d'élite de la capitale royale de Thang Long, aujourd'hui Hanoi. Photo: VNS

Il ne reste dans le village qu’un seul atelier familial, celui de Nguyên Van Ung, un maître artisan, et son épouse, Bui Thi Minh. Leur atelier est spécialisé dans la production d’objets cultuels traditionnels."Mon beau-père était un artisan renommé. En arrivant ici, j’ai été témoin du déclin de cet artisanat, ce qui me préoccupe beaucoup. J’ai un lien profond avec l’art de la fonte du bronze et j’ai souhaité suivre ce travail", a-t-elle déclaré.Bui Thi Minh estime que chacune de ses créations est une œuvre d’art représentant la tradition et l’identité de l’artisanat de Ngu Xa. Une statue de Bouddha méticuleusement conçue possède une aura captivante qui peut inciter les gens à embrasser le bien, à accomplir des actes de gentillesse et à fuir le mal. Cela incarne la valeur inhérente de la culture spirituelle vietnamienne.Tout au long de l’histoire, sa famille a résisté aux tempêtes de l’économie de marché. Au cours de près de cinq décennies de dévouement, aux côtés de son mari et de ses enfants, Mme Minh a accumulé une riche expérience et fabriqué de nombreux produits de qualité préservant les traditions transmises par leurs ancêtres."Je suis profondément honoré que toute ma famille de cinq personnes exerce ce métier et ait reçu le titre d’"Artisan de Hanoi". C’est une lourde responsabilité qui nous oblige à préserver et promouvoir la valeur artistique et la quintessence de notre nation", a-t-elle dit.Selon le fils de Bui Thi Minh, Nguyên Thanh Tuân, créer des produits impeccables et complexes est un art qui s’appuie sur diverses connaissances englobant la culture, la religion, la peinture, la technologie et, plus important encore, la mentalité de l’artisan."Le moulage du bronze n’est pas difficile en soi, mais il exige une recherche méticuleuse, de la diligence, des compétences et une attention pour imprégner les œuvres d’âme et d’esprit", a-t-il fait savoir.Nguyên Thanh Tuân a expliqué que les produits traditionnels en bronze Ngu Xa sont célèbres pour leurs méthodes de coulée et de coloration monolithiques, qui sont principalement réalisées à la main.Héritant des techniques secrètes de la famille, l’atelier de Bui Thi Minh a acquis une réputation dans la fabrication de produits de moulage en bronze de haute qualité. Avec plusieurs articles 4 étoiles "Une commune, un produit" et de nombreuses récompenses nationales, la famille de Mme Minh a perpétué avec succès la tradition et favorisé la croissance du village artisanal de moulage du bronze."Je désire vraiment préserver cet atelier, en le transformant en une attraction touristique. J’espère aussi sincèrement que les autorités nous soutiendront pour garantir un espace pour transmettre l’essence du moulage du bronze aux générations futures", a-t-elle confié. - VNA/VI