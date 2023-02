Fondation du groupe d'amitié parlementaire Argentine-Vietnam

L'ambassadeur du Vietnam en Argentine Duong Quôc Thanh (4e de droite à gauche) et des membres du Groupe d'amitié parlementaire Argentine-Vietnam. Photo: VNA

Le groupe d'amitié parlementaire Argentine-Vietnam a vu le jour en vue de promouvoir les relations traditionnelles entre les deux pays, lors d'une cérémonie organisée le 7 février par la Chambre des députés argentine.

Le groupe compte neuf députés qui œuvreront pour contribuer activement au renforcement des relations politiques, économiques, commerciales, de la coopération et de la solidarité entre les organes législatifs du Vietnam et de l'Argentine, et plus généralement, entre les deux peuples, selon Maria Rosa Martinez, présidente du groupe.

Selon l'ambassadeur du Vietnam en Argentine Duong Quôc Thanh, la création du groupe d'amitié parlementaire Argentine-Vietnam illustre l'intérêt du Congrès argentin pour la promotion de la coopération entre les deux pays. Il a souligné que l’événement est d’autant plus important que les deux pays célèbrent cette année le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Lors de la première réunion du groupe d'amitié parlementaire Argentine-Vietnam, les députés argentins ont exprimé le souhait d'échanger des expériences avec le Vietnam en matière de développement socio-économique, de réduction de la pauvreté, de croissance économique durable, etc.