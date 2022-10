Fondation de la cité municipale de Chon Thanh de la province de Binh Phuoc

Le président de l’Assembée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a assisté le 1er octobre à Binh Phuoc (Sud) à une cérémonie organisée pour annoncer la résolution du Comité permanent de l’Assemblée nationale sur la création de la cité municipale de Chon Thanh et ses quartiers.

Concrètement, la résolution 570/NQ-UBTVQH15 du 11 août 2022 du Comité permanent de l’Assemblée nationale concerne la création de la cité municipale de Chon Thanh (province de Binh Phuoc) et de cinq quartiers de cette cité municipale.

La province de Binh Phuoc compte désormais 11 unités administratives au niveau de district, dont une ville, trois cités municipales et sept districts.

Dans son discours prononcé à cette occasion, le président de l’Assemblée nationale a souligné la nécessité de se concentrer sur le développement de Chon Thanh pour qu’elle soit dotée d'infrastructures techniques et sociales synchrones et modernes, affirmant son rôle en tant que centre industriel clé de la province de Binh Phuoc. Il l’a également encouragée à développer fortement le commerce et les services…

Le même jour, dans la cité municipale de Chon Thanh, Vuong Dinh Hue a rendu visite à une mère héroïne du Vietnam et visité l’usine de bois MDF DongWha.