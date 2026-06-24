Foire internationale d’Alger 2026 : 40 entreprises vietnamiennes présentent leur savoir-faire

L’ambassade du Vietnam en Algérie, en étroite collaboration avec le Bureau du commerce, participe activement à la 57e édition de la Foire internationale d’Alger (FIA 2026), qui se tient du 22 au 27 juin au centre des expositions de la SAFEX à Alger.

Le stand du Vietnam lors de la 57e édition de la Foire internationale d’Alger. Photo: VNA

Cet événement économique d’envergure, considéré comme le plus important rendez-vous commercial et économique en Algérie, rassemble cette année des exposants venus de nombreux pays, notamment d’Espagne, de France, de Turquie, de Chine et d’Allemagne, dans un contexte marqué par la volonté des autorités algériennes d’attirer les investissements directs étrangers et de diversifier leur économie au-delà du secteur des hydrocarbures.

Placée sous le thème « Confiance et stabilité pour une croissance durable », la FIA 2026 se concentre sur des secteurs stratégiques tels que l'industrie manufacturière, l'énergie, l'agroalimentaire, la construction, les services et le commerce. Ce salon constitue une bonne opportunité pour les entreprises et investisseurs étrangers de rencontrer, d’échanger et d’établir la coopération.

Selon Hoang Duc Nhuan, conseiller commercial de l’ambassade du Vietnam en Algérie, quarante entreprises vietnamiennes ont envoyé leurs produits et catalogues pour cette édition, notamment dans les secteurs des produits agricoles, des boissons, des articles en plastique et des matériaux de construction. Dès l’ouverture de l’événement, le stand vietnamien a enregistré une forte affluence, attirant des centaines de visiteurs professionnels et de partenaires potentiels, qui ont salué la qualité et la compétitivité des produits présentés.

En particulier, l’édition de cette année propose également, du 23 au 25 juin, un cycle de conférences et de séminaires thématiques de haut niveau au pavillon Palestine, un nouveau bâtiment construit conformément aux normes internationales.

Ces rencontres, réunissant experts, responsables et entrepreneurs, abordent des sujets clés tels que les perspectives de coopération Sud-Sud, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), le rôle de l’Algérie dans le contexte géopolitique mondial actuel, le climat des affaires en Algérie, les mécanismes d’incitation pour les investisseurs étrangers, les perspectives du partenariat économique entre l’Algérie et l’Espagne, ainsi que le développement du secteur minier. -VNA/VI