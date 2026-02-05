Foire du Printemps 2026 : un rendez-vous des spécialités régionales au service des achats du Têt

À l’approche du Têt lunaire du Bính Ngọ, la Foire du Printemps 2026 s’impose comme une destination familière pour les habitants de la capitale, réunissant une large gamme de spécialités régionales, de produits agricoles et d’articles OCOP emblématiques provenant de nombreuses localités à travers le pays. Au-delà de la satisfaction des besoins d’achats pour le Têt, l’événement contribue à renforcer les liens entre l’offre et la demande, à promouvoir les marques locales et à insuffler une atmosphère festive anticipée auprès des habitants et des visiteurs.

L’un des points forts de la Foire du Printemps 2026 réside dans le fait que les produits sont proposés directement par les établissements de production et les coopératives, permettant aux consommateurs d’accéder plus facilement à des marchandises dont l’origine, la qualité et les prix sont clairement garantis. De nombreuses unités présentent à la foire des spécialités ayant déjà affirmé leur notoriété, certifiées OCOP 3 ou 4 étoiles, fabriquées selon des procédés fermés et bénéficiant de technologies modernes de transformation, d’emballage et de conservation.

Pour les entreprises et les coopératives participantes, la foire constitue non seulement une vitrine de présentation des produits, mais aussi une opportunité importante de promotion des marques, de recherche de partenaires et d’élargissement des marchés. Plusieurs exposants ont indiqué que le pouvoir d’achat était encourageant dès les premiers jours, avec une affluence soutenue de visiteurs dès le matin. Nombre de clients, après avoir goûté les produits, sont revenus pour effectuer de nouveaux achats ou les recommander à leurs proches.

L’offre de la foire se distingue par sa richesse et sa diversité, répondant pleinement aux besoins d’achats du Têt, des produits alimentaires essentiels aux spécialités typiques des régions reculées. Les provinces du Nord présentent des produits emblématiques des zones montagneuses tels que le thé Shan Tuyêt, le riz, le miel, les légumes, les épices et les produits secs du Nord-Ouest. De leur côté, les provinces du Sud-Ouest marquent les esprits avec une variété de riz, de produits aquatiques, de crevettes séchées, de sauces de poisson et d’aliments transformés aux saveurs caractéristiques du delta du Mékong. De nombreux stands privilégient les produits secs, faciles à conserver et pratiques à préparer, adaptés aux plateaux du Têt moderne.

Au-delà de l’achat, la Foire du Printemps 2026 offre une véritable expérience de consommation directe, les visiteurs pouvant s’informer en détail sur l’origine des matières premières, les procédés de production, les méthodes de conservation et les modes d’utilisation des produits. Cette transparence renforce la confiance des consommateurs, en particulier pour les articles de grande valeur.

Afin de faciliter la visite et les achats, le comité d’organisation a mis à disposition des paniers et des chariots gratuits dans les zones centrales. Grâce à la diversité des marchandises, à la qualité garantie et à une organisation pratique, la Foire du Printemps 2026 s’affirme progressivement comme une destination d’achats du Têt fiable, contribuant à rapprocher producteurs et consommateurs et à offrir une atmosphère festive, sereine et abondante aux habitants de la capitale. - VNA/VI