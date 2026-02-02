Foire du Printemps 2026 : renforcer l’exposition florale

Lors de la répétition générale de la cérémonie d’ouverture de la première Foire du Printemps 2026 (ci-après dénommée la Foire), le Premier ministre Pham Minh Chinh a donné des instructions directes visant à renforcer les espaces d’exposition consacrés aux plantes, fleurs et organismes d’ornement emblématiques du printemps et de la culture du Têt au sein de la Foire.

Suite à ces orientations, et conformément aux instructions du Premier ministre, le 1er février au soir, le ministère de l’Industrie et du Commerce, organe permanent du Comité de pilotage des Foires nationales, a adressé une dépêche urgente n° 681/BCT-XTTM aux Comités populaires des provinces et villes, appelant à une coordination afin de mobiliser les particuliers, organisations et entreprises pour participer à l’exposition de fleurs et de plantes ornementales à la première Foire du Printemps 2026.

Concrètement, le ministère de l’Industrie et du Commerce demande aux Comités populaires des provinces et villes de charger les Services de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec les unités concernées, d’informer en urgence les artisans, horticulteurs, entreprises et ménages exerçant dans le domaine des organismes d’ornement, ainsi que les producteurs de fleurs et de plantes ornementales représentatives de chaque localité, afin qu’ils participent à l’exposition et à la vente de leurs produits, contribuant ainsi à la promotion des spécialités régionales et à la satisfaction des besoins d’achats à l’occasion du Têt.

La Foire se déroulera du 2 février 2026 au 13 février 2026, de 9h00 à 22h00 chaque jour, au site de la Cour Est du Centre national des expositions et foires (commune de Dong Anh, Hanoï).

Le Comité d’organisation prendra en charge 100 % des frais de mise à disposition des emplacements dans les zones d’exposition concernées.- VNA/VI