Foire du Printemps 2026 : les Bureaux commerciaux, passerelles vers le marché vietnamien

La première Foire du Printemps 2026 dépasse progressivement le cadre d’un simple événement commercial à l’occasion du Nouvel An lunaire pour s’affirmer comme une véritable « porte d’entrée » permettant aux entreprises internationales d’accéder au marché vietnamien.

La présence de nombreuses délégations, d’organismes de promotion du commerce et d’entreprises étrangères au début du mois de février 2026 témoigne de l’attractivité croissante de l’événement, tout en mettant en lumière le rôle de « passerelle » joué de manière proactive et structurée par le réseau des Bureaux commerciaux du Vietnam à l’étranger.

Le 6 février, une délégation de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), conduite par M. Ozasa Haruhiko, a visité les stands locaux afin de s’informer sur les produits exposés. Plusieurs produits agricoles certifiés VietGAP, biologiques, ainsi que des produits transformés à haute valeur technologique ont particulièrement retenu l’attention.

Auparavant, une délégation du Bureau de l’Exposition internationale d’importation de Chine, dirigée par Li Guoqing, avait également effectué une visite de terrain, se concentrant sur les produits agricoles transformés et les produits technologiques, tout en saluant l’ampleur et le dynamisme de la foire.

Du point de vue des entreprises, l’un des principaux atouts de la foire réside dans la possibilité d’un « contact direct ». Au lieu d’échanges purement documentaires, les acheteurs peuvent examiner sur place les produits, leurs spécifications, l’origine des matières premières et l’organisation de la production. Cela permet de raccourcir la phase d’évaluation préliminaire des capacités d’approvisionnement et du niveau de conformité aux normes, dans un contexte où de nombreux partenaires internationaux privilégient les visites sur site afin de réduire les risques liés aux chaînes d’approvisionnement.

La durée de l’événement, étendue sur douze jours (du 2 au 13 février 2026), plus longue que celle des foires commerciales traditionnelles, offre aux délégations étrangères davantage de temps pour approfondir leurs études de marché, multiplier les rencontres et élargir la recherche de partenaires par filière.

Il convient de souligner que la participation des délégations étrangères n’est pas le fruit du hasard, mais résulte d’actions de promotion ciblées menées par les Bureaux commerciaux du Vietnam à l’étranger. Au Japon, le conseiller commercial du Vietnam a mis en avant le rôle des foires comme canal efficace de promotion, permettant aux entreprises de mieux comprendre les tendances du marché et de tirer parti des accords commerciaux tels que le VJEPA et le CPTPP. Les Bureaux commerciaux contribuent ainsi à rapprocher les avantages prévus par les accords des transactions concrètes, en mettant en relation les bons partenaires selon leurs besoins réels.

Dans plusieurs pays de l’ASEAN, dont la Malaisie et les Philippines, des approches flexibles ont également été adoptées. En Malaisie, l’accent est mis sur l’efficacité des connexions B2B après l’événement et sur le maintien des échanges via les plateformes numériques. Aux Philippines, le Bureau commercial vietnamien privilégie les visites et les évaluations directes des produits agricoles, permettant aux partenaires d’apprécier concrètement la qualité et la capacité de production.

Ainsi, les Bureaux commerciaux ne se contentent pas d’inviter des délégations à visiter la foire, mais jouent aussi un rôle d’« interprète du marché », orientant les entreprises vers les segments porteurs et transmettant les exigences en matière de normes, d’emballage, de traçabilité et d’étiquetage. Ils contribuent de ce fait à la normalisation des produits vietnamiens selon les standards internationaux.

Grâce à une organisation structurée par zones thématiques, la Foire du Printemps 2026 offre une vision relativement complète des capacités d’approvisionnement du Vietnam par région et par secteur. L’intérêt manifesté par les organismes de promotion du commerce et les entreprises étrangères confirme l’attractivité du marché vietnamien et souligne le rôle croissant du réseau des Bureaux commerciaux dans la mise en relation des partenaires et l’intégration plus profonde des produits vietnamiens dans les chaînes de distribution mondiales.- VNA/VI