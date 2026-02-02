Foire du Printemps 2026 : dernière ligne droite pour les entreprises

À l’approche de la répétition générale prévue dans l’après-midi du 1er février, le site de la première Foire du Printemps 2026 entre dans sa phase finale de préparation. Les infrastructures techniques de base sont désormais achevées, tandis que les entreprises et coopératives s’activent à installer leurs stands, à mettre en place les espaces de vente et à finaliser les dispositifs d’accueil des visiteurs dès l’ouverture.

La Foire du Printemps 2026 constitue l’un des principaux événements de promotion commerciale du début de l’année. Elle réunit des centaines d’entreprises et de coopératives venues de nombreuses provinces et villes du pays. Les espaces d’exposition, organisés par thématiques, visent à stimuler la consommation intérieure, à soutenir l’écoulement des produits à l’occasion du Têt et à favoriser les connexions directes entre l’offre et la demande.

Sur le terrain, le rythme de préparation s’accélère. Dans l’espace relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, de nombreux stands de produits agricoles et de spécialités locales ont été finalisés très tôt. Pour plusieurs entreprises, la foire ne se limite pas à une vitrine de présentation, mais constitue également un canal de vente efficace, fort des résultats encourageants enregistrés lors des éditions précédentes, notamment pour les produits destinés aux cadeaux et au bien-être pendant les fêtes du Nouvel An lunaire.

Dans le secteur des cadeaux et de l’artisanat appliqué, la plupart des stands sont déjà prêts avant l’ouverture officielle. Les produits liés aux symboles du Nouvel An, alliant valeur culturelle et design soigné, suscitent un vif intérêt. Les ventes réalisées dès la phase de préparation témoignent d’une demande soutenue du marché.

L’ambiance est particulièrement animée dans la zone dédiée aux produits agricoles. De grandes quantités de marchandises sont acheminées en continu vers les espaces d’exposition sur une courte période. Plusieurs entreprises issues de régions de production clés, notamment des Hauts Plateaux du Centre, indiquent avoir mobilisé d’importantes ressources humaines afin de respecter le calendrier, tout en se tenant prêtes à réapprovisionner si la demande augmente.

Dans les espaces consacrés au café et aux boissons, les entreprises finalisent les derniers aménagements techniques et les zones d’expérience. La foire est perçue comme une opportunité de présenter des produits aux caractéristiques régionales marquées et de recueillir directement les retours des consommateurs.

À ce stade, la première Foire du Printemps 2026 est globalement prête, tant en termes d’infrastructures que de participation des entreprises. L’événement se déploie sur environ 100.000 m² d’espaces couverts et plus de 45.000 m² en plein air, comprenant dix halls d’exposition et près de 3.000 stands standardisés, ainsi que des zones dédiées aux activités culturelles, culinaires et expérientielles, contribuant à dynamiser le marché intérieur dès le début de l’année. - VNA/VI