Foire du Printemps 2026 : carrefour des saveurs et de la culture du Têt vietnamien

À l’approche du Nouvel An lunaire 2026, la Foire du Printemps 2026 s’est ouverte à Hanoï comme un espace de rencontre entre la mémoire collective et la vie contemporaine, recréant l’atmosphère familière du Têt à travers les couleurs régionales, les saveurs culinaires et les rythmes traditionnels.

Dans l’effervescence des derniers jours de l’année, les mets et plateaux festifs des différentes régions du pays se dévoilent aux visiteurs, portant en eux l’histoire de la terre, des lignées familiales et les aspirations de retrouvailles et de sérénité pour la nouvelle année.

La gastronomie occupe une place centrale dans cet événement, non seulement comme élément de célébration, mais aussi comme expression des valeurs culturelles du Têt, où chaque plat incarne le vœu d’abondance, de paix et de prospérité.

L’espace consacré au Nord se distingue par la richesse et l’harmonie de ses spécialités, reflétant l’élégance culinaire de la région du delta du fleuve Rouge, avec des mets emblématiques tels que le « banh chung », le riz gluant rouge, les charcuteries traditionnelles ou la soupe de pousses de bambou. Pour Nguyen Ngoc Hoan, originaire de Bac Ninh et vivant à Ho Chi Minh-Ville, la foire ravive les souvenirs des Têt de son enfance et lui permet de retrouver, au-delà des ingrédients authentiques, un lien profond avec sa terre natale.

Les spécialités du Sud apportent une autre tonalité, marquée par la simplicité et la générosité des produits naturels. Le porc braisé au lait de coco, la soupe de margose amère et les « banh tet » symbolisent l’idée de laisser derrière soi les difficultés de l’année écoulée pour accueillir la chance et la fluidité. Cette diversité séduit de nombreux visiteurs hanoïens, à l’image de Nguyen Thi Hoa, qui a choisi d’enrichir sa table de fête avec des plats méridionaux.

La foire met également en valeur les traditions culinaires des régions montagneuses du Nord, où le Têt se pare des couleurs de la forêt et des coutumes des ethnies Tay, Nung et Thai. La province de Son La y présente de nombreux produits certifiés, du riz gluant aux cinq couleurs aux viandes fumées, illustrant la richesse et l’authenticité du patrimoine local.

Parallèlement, la présence de la cuisine de Hue rappelle l’importance de l’élégance, de la mesure et du respect des rites dans la transmission des traditions familiales, soulignant la diversité des expressions culturelles du Têt vietnamien.

L’édition 2026 se distingue également par l’intégration d’expériences culturelles interactives, permettant aux visiteurs de participer à la confection des gâteaux traditionnels ou de parcourir des reconstitutions de marchés du Têt d’antan. Cette approche montre que le commerce, loin de se dissocier de la culture, devient un vecteur de transmission et de valorisation de l’identité nationale.

Au cœur de la transition vers la nouvelle année, la Foire du Printemps 2026 s’affirme ainsi comme un lieu de rassemblement et de mémoire, rappelant que, malgré le rythme accéléré de la vie moderne, l’essence du Têt vietnamien demeure intacte dans ses saveurs, ses valeurs de partage et son attachement aux racines. – VNA/VI