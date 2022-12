Foire de la culture vietnamienne au Mexique

L'ambassade du Vietnam au Mexique a organisé le 3 décembre, une foire de la culture vietnamienne de deux jours au parc Lincoln de la ville de Mexico pour présenter aux amis internationaux l'histoire, les traditions culturelles et de nombreuses belles images du pays et du peuple vietnamiens.

Photo : VNA

Avec la participation de des représentants des missions diplomatiques, des autorités municipales, des amis et de la population locale, l'événement fait partie d'une série d'activités d'échange culturel organisées conjointement par les autorités locales et le corps diplomatique.

S'exprimant à la cérémonie d’ouverture de la foire, l'ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyen Hoanh Nam, a souligné la cohésion des relations Vietnam - Mexique dans divers domaines.

L'ambassadeur a exprimé son espoir qu'à travers des activités d'échanges culturels, les Mexicains comprennenr davantage sur un Vietnam épris de paix, dynamique et hospitalier, contribuant ainsi à resserrer les relations belles entre les deux pays.

Mme Lourdes Pozo Pietra Santa, cheffe du Département des relations extérieures du district de Miguel Hildango, la zone centrale de la capitale où se trouvent de nombreux sièges de missions diplomatiques internationales, a confirmé l'importance de l'espace de la culture du Vietnam, affirmant que les autorités et la population sont très heureux d'avoir l'opportunité de participer à des activités aux nombreuses couleurs culturelles typiques telles que cette foire.

Lors de l'événement, en plus de numéros de représentations folkloriques, l'ambassade du Vietnam a également présenté de nombreuses peintures et photos présentant les magnifiques paysages du pays ainsi que des produits artisanaux du peuple vietnamien. A cette occasion, les invités et les habitants locaux ont également goûté des plats typiques vietnamiens.