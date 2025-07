Finaliser activement les projets de documents pour le 14e Congrès national du Parti

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, lors de la réunion. Photo : VNA

Lors de la réunion, les délégués ont contribué à l'élaboration et au perfectionnement de trois projets de documents majeurs : le rapport politique, le bilan des 40 ans de Renouveau (Doi Moi), et le rapport sur les 15 ans de mise en œuvre des Règlements du Parti.

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé qu'après avoir pris en compte les commentaires reçus, les documents sont prêts à être transmis aux Congrès du Parti à tous les niveaux pour consultation. Ces textes serviront également de base aux différents organes et secteurs pour la préparation et le perfectionnement des documents destinés à leurs congrès respectives.

Concernant les prochaines étapes, le secrétaire général a demandé aux sous-commissions responsables d'accélérer la finalisation des projets, en veillant à ce qu'ils soient clairs, concis, faciles à comprendre, à mémoriser et à mettre en œuvre. Leur formulation doivent être soigneusement revues avant leur soumission au Secrétariat du Comité central du PCV pour examen et leur envoi aux unités et localités d'ici le 31 juillet 2025.

Le leader du PCV a souligné que, bien que les documents aient été améliorés, il reste encore beaucoup à faire pour garantir leur haute qualité, afin qu'ils servent de guide et de manuel d'action pour l'ensemble du Parti.



Dans la phase suivante, parallèlement à la collecte d’avis auprès des Congrès locaux, les sous-commissions et les organes concernés devront poursuivre sans relâche la révision, l’actualisation et le perfectionnement des textes, jusqu’à leur adoption officielle lors du Congrès.

Le Bureau du Comité central du PCV et les organismes compétents continueront d'examiner le rapport politique et le programme d'action afin d'informer les autorités compétentes des tâches pouvant être mises en œuvre en 2025, établissant ainsi des bases solides pour sa mise en œuvre après son approbation par le 14e Congrès national du Parti. -VNA/VI