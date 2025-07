Fin des recherches des victimes du naufrage d’un bateau touristique à Quang Ninh

Les autorités de la province septentrionale de Quang Ninh ont confirmé, le 27 juillet, que les 39 victimes du naufrage du bateau touristique Vinh Xanh 58 dans la baie de Ha Long ont été retrouvées, ce marquant officiellement la fin des opérations de recherche. Photo : VNA

Les autorités de la province septentrionale de Quang Ninh ont confirmé, le 27 juillet, que les 39 victimes du naufrage du bateau touristique Vinh Xanh 58 dans la baie de Ha Long ont été retrouvées, ce marquant officiellement la fin des opérations de recherche.



La dernière victime, identifiée par analyse ADN comme étant H.V.T (né en 1985), a été découverte près de la grotte de Trong, à environ 10 km du lieu de l’accident. Le corps a été remis à sa famille pour les funérailles.



Le Vinh Xanh 58, immatriculé QN-7105, a quitté le port international de passagers de Ha Long, dans le district de Bai Chay, vers 13h30 le 19 juillet avec 49 personnes à bord, dont 46 passagers et trois membres d’équipage. Le bateau naviguait sur la Route 2 de la baie de Ha Long lorsqu’il a été frappé par un violent orage près de la grotte Dâu Gô, qui l’a fait chavirer en quelques minutes, précipitant tous les passagers dans une mer houleuse.



Sur les 49 passagers, seules 10 ont survécu au naufrage.



Au cours de la dernière semaine, les autorités de Quang Ninh et les services concernés ont mobilisé près de 100 personnes, réparties en 28 équipes, pour fouiller minutieusement les îles et les eaux environnantes de la baie. À ce jour, toutes les personnes portées disparues ont été retrouvées.



L’enquête sur l’incident se poursuit. Parallèlement, des mesures d’assistance et d’indemnisation sont en cours en faveur des victimes et de leurs familles.-VNA/VI